17 американских СМИ одновременно опубликовали расследования по внутренним документам Facebook

17 американских СМИ опубликовали материалы внутренних расследований и документов Facebook о вреде, который наносят её алгоритмы приложений и сервисов. Документы прессе предоставила бывший менеджер по продукту компании Фрэнсис Хауген.

Хауген 5 октября выступила на специальных слушаниях в Сенате США, где обвинила Facebook в том, что соцсеть «наносит вред детям, вносит разногласия в общество и ослабляет нашу [США] демократию». Обвинения женщины основаны на внутренних документах компании. По словам Хауген, руководство знает о проблемах, но ничего не делает для их устранения, поскольку при блокировке «негативного» контента теряет деньги и просмотры.

В начале октября Хауген передала американским СМИ данные внутренних расследований Facebook, которые она скопировала перед увольнением. По её словам, она сделала это, чтобы компания начала принимать реальные меры борьбы с дезинформацией и разжигающими ненависть и вражду материалами.

На основе документов, предоставленных Хауген, 17 американских СМИ сделали расследования. Например, в публикациях говорится, что Китай и Иран используют Facebook для слежки за диссидентами, алгоритмы соцсети специально продвигают посты с «недостоверной информацией и кликбейтами», а Instagram вредит самооценке подростков, вызывая суицидальные мысли.

Руководство Facebook все обвинения отрицает. Глава компании Марк Цукерберг заявил, что многие из утверждений Фрэнсис Хауген «не имеют никакого смысла», а СМИ неверно интерпретировали полученные данные.