17 декабря вышел последний номер белгородского молодежного журнала «ОнОнас»

Последний, 84-й, номер белгородского молодежного журнала «ОнОнас» вышел в свет 17 декабря.

Теперь тексты авторов журнала будут размещаться на сайте «БелПресса» и в социальных сетях издательского дома «Мир Белогорья». Архив номеров молодежного журнала «ОнОнас» можно найти на сайте «БелПресса» в разделе «Периодика».

Молодежный журнал «ОнОнас» появился в 2013 году. Он пришел на смену областной молодежной газете и должен был совершить революцию в молодежной прессе региона.

С тех пор 8 с лишним лет журнал оставался востребованным у молодого читателя: его читали в вузах, ссузах, центрах молодежных инициатив, кофейнях, спортивных комплексах. «ОнОнас» побеждал в областных и всероссийских творческих конкурсах.