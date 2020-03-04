Вебинар «Как сделать свой сайт прибыльным» пройдет 17 марта

СПИКЕР:
Анна Фофанова, директор по маркетингу Giraff.io
ТЕМЫ ВЕБИНАРА:
• Как СМИ перестать выживать и начать зарабатывать в цифровом мире, сделать свой сайт прибыльным
Спикер расскажет о новых эффективных способах монетизации сайта. Все эти инструменты просто внедрить и начать использовать, причем сделать это при нулевом или почти нулевом бюджете.
КОГДА:
17 марта в 12:00 (мск)
СТОИМОСТЬ:
• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;
• 1900 рублей — для всех.
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