Вебинар «Как сделать свой сайт прибыльным» пройдет 17 марта

Теги: 
вебинар
Мар 4, 2020

СПИКЕР:

Анна Фофанова, директор по маркетингу Giraff.io

 

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

•   Как СМИ перестать выживать и начать зарабатывать в цифровом мире, сделать свой сайт прибыльным

Спикер расскажет о новых эффективных способах монетизации сайта. Все эти инструменты просто внедрить и начать использовать, причем сделать это при нулевом или почти нулевом бюджете. 

 

КОГДА:

17 марта в 12:00 (мск)

 

СТОИМОСТЬ:

•   Бесплатно —  для членов Клуба Журналиста;

•   1900 рублей — для всех.

 

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните форму

Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на нашу почту info@jrnlst.ru

Вернуться назад

Вам будет интересно: