Вебинар «Как сделать свой сайт прибыльным» пройдет 17 марта

СПИКЕР:

Анна Фофанова, директор по маркетингу Giraff.io

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

• Как СМИ перестать выживать и начать зарабатывать в цифровом мире, сделать свой сайт прибыльным

Спикер расскажет о новых эффективных способах монетизации сайта. Все эти инструменты просто внедрить и начать использовать, причем сделать это при нулевом или почти нулевом бюджете.

КОГДА:

17 марта в 12:00 (мск)

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;

• 1900 рублей — для всех.

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