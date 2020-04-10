Бесплатный вебинар «Стратегия Подписного агентства Почты России в условиях самоизоляции. Продвижение услуги в тандеме с Издателями» пройдет 17 апреля

CПИКЕР:
Ирина Лоскутникова, руководитель департамента по развитию подписных сервисов и дополнительных услуг ФГУП «Почта России»
ТЕМЫ ВЕБИНАРА:
• эффективные каналы коммуникации и массовое распространение информации об онлайн-сервисах Почты России;
• безопасные способы и удаленные сервисы Почты России по оформлению подписки на печатные газеты и журналы;
• podpiska.pochta.ru — основная площадка по бесконтактной покупке подписки на 5000 изданий;
• декады скидок до 40% в апреле и июне: поддерживают ли инициативу издатели.
КОГДА:
17 апреля в 12:00 (мск)
ВЕБИНАР БЕСПЛАТНЫЙ!
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