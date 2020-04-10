Бесплатный вебинар «Стратегия Подписного агентства Почты России в условиях самоизоляции. Продвижение услуги в тандеме с Издателями» пройдет 17 апреля

CПИКЕР:

Ирина Лоскутникова, руководитель департамента по развитию подписных сервисов и дополнительных услуг ФГУП «Почта России»

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

• эффективные каналы коммуникации и массовое распространение информации об онлайн-сервисах Почты России;

• безопасные способы и удаленные сервисы Почты России по оформлению подписки на печатные газеты и журналы;

• podpiska.pochta.ru — основная площадка по бесконтактной покупке подписки на 5000 изданий;

• декады скидок до 40% в апреле и июне: поддерживают ли инициативу издатели.

КОГДА:

17 апреля в 12:00 (мск)

ВЕБИНАР БЕСПЛАТНЫЙ!

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