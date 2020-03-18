Запись вебинара «Как сделать свой сайт прибыльным»

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Как сделать свой сайт прибыльным» прошел 17 марта.

Участники узнали:

• как приручить алгоритмы;

• как переупаковать историю с помощью чат-бота и заработать на этом;

• какие еще новые форматы «на коне»;

• какие метрики использовать, чтобы отслеживать эффективность;

• как обойти блокировку рекламы и многое другое.

Спикеры: Анна Фофанова, директор по маркетингу Giraff.io, Иван Шмытков, директор по развитию Giraff.io.

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