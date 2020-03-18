Запись вебинара «Как сделать свой сайт прибыльным»

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Как сделать свой сайт прибыльным» прошел 17 марта.
Участники узнали:
• как приручить алгоритмы;
• как переупаковать историю с помощью чат-бота и заработать на этом;
• какие еще новые форматы «на коне»;
• какие метрики использовать, чтобы отслеживать эффективность;
• как обойти блокировку рекламы и многое другое.
Спикеры: Анна Фофанова, директор по маркетингу Giraff.io, Иван Шмытков, директор по развитию Giraff.io.
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