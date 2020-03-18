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запись вебинара

Только для членов Клуба Журналиста

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Как сделать свой сайт прибыльным» прошел 17 марта. 

Участники узнали:

•   как приручить алгоритмы;

•   как переупаковать историю с помощью чат-бота и заработать на этом;

•   какие еще новые форматы «на коне»;

•   какие метрики использовать, чтобы отслеживать эффективность;

•   как обойти блокировку рекламы и многое другое.

Спикеры: Анна Фофанова, директор по маркетингу Giraff.io, Иван Шмытков, директор по развитию Giraff.io.

СМОТРИТЕ ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА

Напоминаем, что клубные материалы предназначены только для личного и служебного пользования и не могут распространяться или выкладываться в открытый доступ в интернет.

ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ МОЖНО ЗДЕСЬ

Иллюстрация: shutterstock.com
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Мероприятия

Клуб
Запись вебинара «Как сделать свой сайт прибыльным»
Только для членов Клуба Журналиста

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