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Только для членов Клуба Журналиста

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19 августа 2020

Авг 19, 2020

Клуб
Запись вебинара «Региональные СМИ vs локальные паблики»
Только для членов Клуба Журналиста

Медиа

Как работает новая крауд-платформа для СМИ «Сила слова»
Отвечаем на самые важные вопросы

Интервью, Профессия

Как журналистка из Кузбасса делает независимое СМИ
«Если я  все брошу, вдруг в  Киселевске еще  хуже станет?»

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