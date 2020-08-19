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№
от
19 августа 2020
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Авг 19, 2020
Клуб
Запись вебинара «Региональные СМИ vs локальные паблики»
Только для членов Клуба Журналиста
Медиа
Как работает новая крауд-платформа для СМИ «Сила слова»
Отвечаем на самые важные вопросы
Интервью
,
Профессия
Как журналистка из Кузбасса делает независимое СМИ
«Если я все брошу, вдруг в Киселевске еще хуже станет?»
Новости СМИ2
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