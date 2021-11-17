18 ноября на канале «МедиаМетрикс» пройдет встреча с представителями «Почты России», посвященная подписке

18 ноября гостями прямого эфира программы «Классного журнала» «Классное детство» на канале «МедиаМетрикс» станут руководитель департамента по развитию подписных сервисов и дополнительных услуг «Почты России» Ирина Лоскутникова и руководитель отдела по работе с издательскими домами департамента по развитию подписных сервисов и дополнительных услуг «Почты России» Мария Огай. Разговор пойдет о самом важной современной точке роста для издателей детских и взрослых печатных СМИ — о подписке.

Сегодня, в условиях продолжающегося разрушения розничной торговли, именно подписка остается тем самым инструментом, который может помочь остаться печатным СМИ на плаву. Какие совместные усилия предпринимают издатели и «Почта России», чтобы увеличить интерес к подписке, сделать её более популярной и востребованной?

В программе пойдёт речь: о лендинговой странице с детскими СМИ, которая сейчас создается вместе с издателями с целью продвижения подписки в интернете, чтобы жители России имели возможность предварительно ознакомиться с понравившимся изданием, могли его полистать; о печатных детских каталогах, которые создаются вместе с издателями и доставляются во все отделения связи страны; о совместном проекте с Министерством культуры, который был реализован в 42 тысячах библиотек России, который дал возможность читателям библиотек подписаться на издания из каталога «Почты России», и о многом другом.

«Почта со своей стороны прикладывает все усилия, чтобы увеличить продажи подписки не только классическим способом в отделениях почтовой связи, но и применяя все современные методы, — говорит Ирина Лоскутникова. — Мы активно продвигаем подписку во всех своих социальных сетях, побуждая прежних подписчиков вспомнить, а молодое поколение — оценить все преимущества подписки».

«Сейчас главное — мотивация издателей на продвижение подписки, детской, взрослой, научной, любой, — говорит Мария Огай. — А мы рядом и всегда готовы к совместным акциям. Например, сейчас мы совершенно бесплатно готовим для издателей популярные видео Reels, которые повышают охваты аудитории и привлекают новых читателей, в короткие видео мы поместили обложки изданий и подписной индекс. Reels издатели могут выкладывать в свои соцсети. Только совместные усилия издателей и «Почты России» могут увеличить подписку в наших общих интересах».

Выпуск программы с участием Ирины Лоскутниковой и Марии Огай пройдет 18 ноября в 16.00 по ссылке.

Если у вас тоже есть вопросы к «Почте России», присылайте их по электронной почте ax@osp.ru ведущему программы «Классное детство», директору по детским проектам издательства «Открытые системы» (издания для детей «Классный журнал» и «ПониМашка») Алексею Ходорычу.