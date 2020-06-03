18 журналистских организаций призвали полицию США прекратить насилие в отношении журналистов

18 журналистских организаций направили открытое письмо руководству полиции США с призывом прекратить насилие по отношению к протестующим и к журналистам, которые освещают акции Black Lives Matter.

В частности, письмо подписали: Национальный пресс-клуб, Институт журналистики Национального пресс-клуба, «Репортеры без границ», Комитет по защите журналистов, Фоннд Джеймса В. Фоли, Национальная ассоциация темнокожих журналистов, Journalism & Women Symposium, Pen America, Ассоциация журналистов ЛГБТК, Альянс новостных СМИ, Национальная ассоциация телерадиовещателей, RTDNA, Freedom House, Online News Association, Ассоциация лидеров новостей, Национальная ассоциация фотокорреспондентов, Национальная ассоциация латиноамериканских журналистов и Общество профессиональных журналистов.

В письме сказано:

Во-первых, мы уважаем вас. Работа, которую вас просят сделать, трудна и требует исключительного мужества и дисциплины, и мы видим, что большинство из вас усердно работают, чтобы восстановить мир и спокойствие в ваших городах. Спасибо за ваши усилия.

Тем не менее, нам нужно нечто большее.

Вы должны убедить своих коллег и руководителей, а также мэров и губернаторов, которые руководят ими, прекратить преднамеренное преследование журналистов… За последние 72 часа полицейские стреляли резиновыми пулями, применяли слезоточивый газ и перцовые аэрозоли, использовали дубинки и щиты для нападения на представителей прессы, как никогда раньше в этой стране. Это должно прекратиться. Это противоречит методам работы полиции. Ваши сотрудники по коммуникациям провели бесчисленное количество часов обучаясь тому, как лучше действовать в подобных обстоятельствах. Настало время применить эти знания.

Несколько лет назад в Фергюсоне, штат Миссури, полиция попыталась применить подобные тактики и потерпела неудачу. В суде было доказано, что власти города действовали вне рамок правового поля по отношению к журналистам. Это плохо сказалось на репутации Миссури. Это случится снова.

Мы обращаемся к правоохранительным органам в Миннеаполисе, Филадельфии, Лас-Вегасе, Денвере, Фарго, Питтсбурге, Далласе, Атланте, Сиэтле, Вашингтоне и других городах. Когда вы заставляете прессу молчать с помощью резиновых пуль, вы заставляете замолчать общественность. Не отказывайтесь от нашей Конституции и ее Первой поправки. Вы профессионалы. Вы были обучены тому, как лучше всего работать с журналистами в самых сложных условиях. Но вы этого не делаете. Поговорите с вашими руководителями. Поговорите со своими офицерами, коллегами. Будьте лидерами. Не стреляйте по работникам прессы. Мы с вами заодно.

Эти города принадлежат всем нам. Люди, которые живут в них, узнают о вашей храбрости, смелости и навыках благодаря журналистами. Не стреляйте по ним. Не арестовывайте их. Мир наблюдает за нами. Пусть СМИ расскажут правдивую историю.