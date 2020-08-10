Вебинар «Региональные СМИ vs локальные паблики» пройдет 18 августа

СПИКЕР:

Егор Королёв, доцент Высшей школы журналистики СПбГУ, кандидат политических наук, обозреватель газеты «Петербургский дневник» и журнала «Журналист», эксперт всероссийского фестиваля «Вместе медиа», автор блога «Редкий Петербург».

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

• кто такие локальные медиа, почему они становятся конкурентами традиционных СМИ?

• поспевают ли региональные СМИ за локальными медиа?

• могут ли гражданские и общественные группы и паблики в социальных сетях стать источниками информации для СМИ?

• как выстроить с ними взаимодействие?

• в чем преимущество традиционных СМИ и как использовать это преимущество?

На вебинаре мы разберём конкретные региональные СМИ и локальные паблики, посмотрим на примерах, как традиционные медиа иногда упускают темы и аудиторию и поразмышляем, как аудиторию сохранить и приумножить.

Оставьте заявку на разбор вашего паблика и паблика-конкурента в нашей форме:

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КОГДА:

18 августа в 12:00 (мск)

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;

• 1900 рублей — для всех.

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