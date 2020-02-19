Запись вебинара «Как создавать вовлекающий контент»

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Как создавать вовлекающий контент» прошел 18 февраля.
Участники узнали:
• как работать с эмоциями аудитории;
• на кого стоит равняться;
• какие форматы и жанры вовлекают аудиторию;
• чем отличается вовлекающий контент от вирусного;
• какой контент захотят репостнуть;
• как завлечь аудиторию за несколько секунд;
• как поставить производство вовлекающего контент на поток.
Спикер: Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond.
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