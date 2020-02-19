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запись вебинара

Только для членов Клуба Журналиста

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Как создавать вовлекающий контент» прошел 18 февраля. 

Участники узнали:

•   как работать с эмоциями аудитории;

•   на кого стоит равняться;

•   какие форматы и жанры вовлекают аудиторию;

•   чем отличается вовлекающий контент от вирусного;

•   какой контент захотят репостнуть;

•   как завлечь аудиторию за несколько секунд;

•   как поставить производство вовлекающего контент на поток.

Спикер: Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond.

СМОТРИТЕ ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА

Напоминаем, что клубные материалы предназначены только для личного и служебного пользования и не могут распространяться или выкладываться в открытый доступ в интернет.

ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ МОЖНО ЗДЕСЬ

Заходная иллюстрация: shutterstock.com
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от
19 февраля 2020

Фев 19, 2020

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Мероприятия

Клуб
Запись вебинара «Как создавать вовлекающий контент»
Только для членов Клуба Журналиста

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