Запись вебинара «Как создавать вовлекающий контент»

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Как создавать вовлекающий контент» прошел 18 февраля.

Участники узнали:

• как работать с эмоциями аудитории;

• на кого стоит равняться;

• какие форматы и жанры вовлекают аудиторию;

• чем отличается вовлекающий контент от вирусного;

• какой контент захотят репостнуть;

• как завлечь аудиторию за несколько секунд;

• как поставить производство вовлекающего контент на поток.

Спикер: Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond.

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Заходная иллюстрация: shutterstock.com