Вебинар Александра Литвинова «Медиа в соцсетях и мессенджерах: ошибки-2019» пройдет 19 июня

Теги: 
вебинар
Июн 13, 2019

СПИКЕР:

Александр Литвинов, руководитель медиапроекта «Планёрка»

 

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

•   Стоит ли медиа гнаться за всеми социальными сетями сразу или лучше
сосредоточиться на чём-то конкретном? 

•   Трафик на сайт или создание нового контента в соцсетях? Что приоритетнее для
СМИ?

•   Как работать с фото- и видеоконтентом на платформах?

•   Кликабельность и кликбейт в соцсетях: опасности для СМИ.

 

КОГДА:

19 июня в 12:00 (мск)

 

СТОИМОСТЬ:

•   Бесплатно —  для членов Клуба Журналиста;

•   1350 рублей — для всех.

•   900 рублей — для участников проекта «Золотой фонд прессы-2019», не являющихся подписчиками журнала

 

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