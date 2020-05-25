19 коммерческих FM-радиостанций Петербурга просят помощи у губернатора

Руководители 19 коммерческих FM-радиостанций Петербурга обратились к губернатору города Александру Беглову с предложением включить их в список компаний, пострадавших от коронавируса. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

В письме, адресованном правительству Петербурга радийщики просят предоставить им налоговые каникулы по основным выплатам и арендной плате за помещения, а также полностью или частично компенсировать расходы по вещанию на всех объектах «Российской и телевизионной радиовещательной сети» до конца года или хотя бы до конца сентября. Каждая радиостанция сейчас платит РГТС в среднем около 500 тысяч рублей в месяц за вещание.

Радиостанции оказались в тяжелом положении. Их потери рекламы наиболее существенные в медиаотрасли – до 80-100 процентов. Это при том, что именно реклама являлась основным источником дохода для большинства компаний. Некоторые также зарабатывали, проводя различные мероприятия (концерты, выступления музыкантов, презентации их альбомов и т.п.), но и это сейчас невозможно.

Представители радиокомпаний также предложили городским чиновникам еще один вариант поддержки, проведение госторгов, в которых радиостанции могли бы участвовать и на конкурсной основе получать бюджетные средства.

Обращение губернатору было отправлено в середине апреля. На него до сих пор не поступило ответа.