Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Дизайн. Как работать с местной информационной повесткой» прошел 19 мая.
Участники узнали:
• почему креатив — это не всегда хорошо;
• как выстроить материалы на полосе так, чтобы она была информативной;
• в чем ценность местной газеты и как этим пользоваться;
• какие иллюстрации способны доказать текст;
• у каких газет нет будущего и многое другое.
Спикер: Сергей Мешавкин, директор медиа-группы «Феномен» (Санкт-Петербург), эксперт проекта «Золотой фонд прессы», ведущий рубрики «Школа дизайна» в журнале «Журналист», разработчик графических моделей для печатных СМИ, медиатренер.
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