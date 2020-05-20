Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Дизайн. Как работать с местной информационной повесткой» прошел 19 мая.

Участники узнали:

• почему креатив — это не всегда хорошо;

• как выстроить материалы на полосе так, чтобы она была информативной;

• в чем ценность местной газеты и как этим пользоваться;

• какие иллюстрации способны доказать текст;

• у каких газет нет будущего и многое другое.

Спикер: Сергей Мешавкин, директор медиа-группы «Феномен» (Санкт-Петербург), эксперт проекта «Золотой фонд прессы», ведущий рубрики «Школа дизайна» в журнале «Журналист», разработчик графических моделей для печатных СМИ, медиатренер.

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