Вебинар Александра Литвинова «Медиа в соцсетях и мессенджерах: ошибки-2019» пройдет 19 июня

СПИКЕР:

Александр Литвинов, руководитель медиапроекта «Планёрка»

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

• Стоит ли медиа гнаться за всеми социальными сетями сразу или лучше сосредоточиться на чём-то конкретном?

• Трафик на сайт или создание нового контента в соцсетях? Что приоритетнее для СМИ?

• Как работать с фото- и видеоконтентом на платформах?

• Кликабельность и кликбейт в соцсетях: опасности для СМИ.

КОГДА:

19 июня в 12:00 (мск)

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;

• 1350 рублей — для всех.

• 900 рублей — для участников проекта «Золотой фонд прессы-2019», не являющихся подписчиками журнала

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните форму

Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на нашу почту info@jrnlst.ru