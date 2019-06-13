Вебинар Александра Литвинова «Медиа в соцсетях и мессенджерах: ошибки-2019» пройдет 19 июня

СПИКЕР:
Александр Литвинов, руководитель медиапроекта «Планёрка»
ТЕМЫ ВЕБИНАРА:
• Стоит ли медиа гнаться за всеми социальными сетями сразу или лучше сосредоточиться на чём-то конкретном?
• Трафик на сайт или создание нового контента в соцсетях? Что приоритетнее для СМИ?
• Как работать с фото- и видеоконтентом на платформах?
• Кликабельность и кликбейт в соцсетях: опасности для СМИ.
КОГДА:
19 июня в 12:00 (мск)
СТОИМОСТЬ:
• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;
• 1350 рублей — для всех.
• 900 рублей — для участников проекта «Золотой фонд прессы-2019», не являющихся подписчиками журнала
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