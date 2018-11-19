«Первый канал» попросит денег у государства

«Первому каналу» потребуются деньги для стабилизации финансового положения. В последние годы он терпит убытки и проигрывает конкуренцию телеканалу «Россия 1».

Для стабилизации финансового состояния «Первого канала» требуется ежегодная господдержка — по 6,5 млрд руб. в 2018–2021 гг. и по 5 млрд руб. в 2022–2025 гг. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад, подготовленный компанией PwC по заказу «Первого канала».

«PwC построила финансовую модель прогнозных сценариев развития телеканала до 2025 года, из которой видно, что без регулярной господдержки не обойтись», — уточняет один из собеседников издания на медиарынке. По его словам, компания отметила, что текущая система выделения субсидий «не учитывает общественно-политическую миссию канала, выполнение которой является одной из причин убыточности канала наряду с текущей экономической ситуацией в стране, падением телесмотрения и ужесточением конкуренции со стороны тематических каналов».

В ближайшее время совет директоров «Первого канала» планирует поручить его гендиректору Константину Эрнсту обратиться в правительство по вопросу выделения субсидий в соответствии с выводами PwC, рассказал источник издания.

Обращение «Первого» за субсидиями правомерно, ему нужна компенсация расходов на текущую деятельность, считает продюсер Игорь Толстунов, сотрудничающий с телеканалом: