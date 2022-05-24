2 июня в Москве вручат первую Национальную премию интернет-контента

В Москве на площадке Music Media Dome 2 июня 2022 года состоится торжественная церемония вручения первой Национальной премии интернет-контента. Награда учреждена Институтом развития интернета при поддержке президентского фонда культурных инициатив, стратегическим партнером выступил холдинг VK.

Отмечается, что на соискание премии принимались проекты, цифровой релиз которых состоялся с сентября 2020 по декабрь 2021 года. Финалистами стали порядка 60 из 383 проектов, которые были номинированы на премию. Выдвигать проекты могли лидеры индустрии: российские СМИ, производители контента, видеохостинги, медиахолдинги, блогерские агентства — всего порядка 100 организаций. Общий призовой фонд первой Национальной премии интернет-контента составляет 18 млн руб.

Победителей назовут в 19 основных категориях, разделенных на два блока — «Лучшие проекты социальной направленности» и «Тематические номинации», а также нескольких «Спецноминациях».

Так, в первых двух блоках будут отмечены социально значимые проекты в интернете. В спецноминациях награды будут вручаться проектам, ориентированным на актуальную общественную повестку.

Номинации премии призваны выделить социально значимый и позитивный контент: проекты о культуре, истории, волонтерстве, благотворительности, образовательный и просветительский контент, контент о достижениях граждан России, а также проекты патриотической направленности.

В качестве Экспертного совета премии выступает конкурсный комитет ИРИ, а функции жюри награды выполняет Продюсерский совет ИРИ под председательством генерального директора «СТС Медиа» Вячеслава Муругова. Итоги конкурса будут подведены членами жюри через систему личных кабинетов в онлайн-режиме.