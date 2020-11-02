2 ноября — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

Во многих странах в ответ на эти призывы были приняты специальные документы и расширено законодательство. В России Закон о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста был дополнен важной статьей, ужесточающей наказание виновных. В ЕС принят специальный документ о безопасности работы журналистов на территории содружества.

Однако этих мер оказалось явно недостаточно. Каждую неделю Международная федерация журналистов сообщает об актах насилия над работниками СМИ в самых разных регионах мира. Убивать стали не только в зонах конфликтов, но и в благополучных странах. В октябре 2020-го, три года спустя после убийства мальтийской расследовательницы коррупции Дафны Каруаны Галисии, журналистское сообщество продолжало требовать справедливого расследования. Под напором критики ушел в отставку руководитель правительства страны, однако заказчики преступления до сих пор неизвестны. Разного рода давление, штрафы и судебные преследования, кибербуллинг, нападения и прямое насилие стали регулярной практикой.

В середине октября Совет Европы опубликовал доклад, посвященный преследованиям и всевозможными актами давления на работников СМИ, который свидетельствует о проблемах свободного распространения информации, а также о расширяющейся практике самоцензуры. Объемная публикация «Миссия информировать: говорят журналисты в зоне риска» — уникальный ресурс для всех, кому дороги свобода слова и будущее профессии, а также полезный материал для правительств и политиков.

Кристос Джакомопулос, генеральный директор по правам человека и соблюдения законности Совета Европы, написал о сборнике: «По всей Европе журналисты сталкиваются с особым прессингом со стороны тех, кому опасны их статьи. Им грозят преследование полиции, приводы в суд и штрафы, кибербуллинг и троллинг, угрозы, давление со стороны политиков и редакторов, а также тюремное заключение и физическое насилие. Публикация показывает реальную картину и, несомненно, поможет реально защитить свободу слова».

Авторы Марилин Кларк и Уильям Хорсли отталкивались в своей работе от произведшего в свое время серьезное впечатление на европейцев исследования о практике самоцензуры, которое охватило 940 журналистов из СМИ почти всех стран-членов Совета. В новой книге приведены интервью с теми, кто продолжает работать над острыми темами, несмотря на регулярное давление и угрозы. Дафна Каруана Галисия дала исследователям интервью накануне убийства. Среди героев также Джессика Аро из Финляндии, София Бранко из Португалии, Джан Дундар из Турции, Хадижа Исмаилова из Азербайджана, Джейсон Паркинсон из Англии, Даниэле Пьервенченци из Италии, Елена Костюченко из России, Эдуард Перрин из Франции, Андрей Куликов из Украины, Пол Раду из Румынии, Йохан Пол Йохансон из Исландии и другие.

«Книга призывает к эффективным мерам по защите журналистов, наказанию виновных в насилии, к реформам и мерам по предотвращению насилия, а также к необходимости поиска дополнительных ресурсов, направленных на тренинги и психологическую поддержку, — считает генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутьеррес. — Наша организация регулярно направляет запросы о нарушении прав журналистов в Совет Европы, на специальной платформе «Защита журналистов» мы их публикуем. Среди них — 36 случаев безнаказанности убийств. Только на 10 из них Совет Европы получил ответы правительств. Россия, Турция и Азербайджан ни разу не ответили на запросы в связи с безнаказанностью гибели журналистов. Самое тревожное в данной ситуации — это молчание государства».