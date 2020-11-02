2 ноября — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

Хорошо помню одно из первых обсуждений даты нового дня международного календаря, на которое десять лет назад Комитет защиты журналистов и организация по защите свободы выражения мнений «Артикль 19» пригласили коллег из многих стран. Еще далеко было до расстрела «Шарли Эбдо», еще запрещенная в России террористическая исламская группа не начала казнить репортеров в прямом эфире, но ощущение острой необходимости защитить журналистов от нарастающего насилия и покончить с безнаказанностью уже витало в воздухе. Российские участники предложили день убийства Политковской 7 октября, об этом еще раньше говорилось на Конгрессе Международной федерации журналистов в Москве. Остановились на 23 ноября — годовщине гибели 34 филиппинских репортеров, ехавших освещать губернаторские выборы в провинции Магинданао, которую правозащитники назвали «крупнейшим убийством журналистов за всю историю». МФЖ до сих пор отмечает эту кровавую дату. А ООН в 2013 году на 68‑й сессии Генеральной Ассамблеи объявила Днем борьбы с безнаказанностью 2 ноября — в честь убитых в Мали двух французских журналистов. Французские дипломаты сумели убедить коллег.
Резолюция 68/163 Генеральной Ассамблеи ООН настойчиво призывает государства-члены принять конкретные меры в борьбе с безнаказанностью, обеспечить расследования всех случаев насилия, оказывая одновременно правовую и иную помощь пострадавшим, привлечь к ответственности виновных в преступлениях против журналистов, а также содействовать независимой работе СМИ.
С тех пор 2 ноября — напоминание о том, что срока давности в отношении преступлений против свободы слова нет и покончить с ними — дело не только профессионального цеха, но и общества в целом.
За последние 12 лет в мире было убито 1010 журналистов. В 9 из 10 случаев виновники не понесли наказания. Пять лет назад, открывая международный День свободы слова, Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова сказала о 8 процентах раскрытых преступлений в мире. В регионе ОБСЕ ситуация чуть лучше — 15 процентов. Однако и это страшно. МФЖ и другие организации подтверждают: в последние годы насилие над работниками СМИ в разных формах, включая самые тяжелые, неуклонно возрастает, становится все более изощренным, проявляется практически во всех странах мира.
«Безнаказанность ведет к еще большему количеству убийств и является симптомом обострения конфликтов и распада судебных систем», — сказано в документах ООН. ЮНЕСКО «обеспокоена тем, что безнаказанность наносит ущерб целым обществам, покрывая серьезные нарушения прав человека, коррупцию и преступность».
Во многих странах в ответ на эти призывы были приняты специальные документы и расширено законодательство. В России Закон о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста был дополнен важной статьей, ужесточающей наказание виновных. В ЕС принят специальный документ о безопасности работы журналистов на территории содружества.
Однако этих мер оказалось явно недостаточно. Каждую неделю Международная федерация журналистов сообщает об актах насилия над работниками СМИ в самых разных регионах мира. Убивать стали не только в зонах конфликтов, но и в благополучных странах. В октябре 2020-го, три года спустя после убийства мальтийской расследовательницы коррупции Дафны Каруаны Галисии, журналистское сообщество продолжало требовать справедливого расследования. Под напором критики ушел в отставку руководитель правительства страны, однако заказчики преступления до сих пор неизвестны. Разного рода давление, штрафы и судебные преследования, кибербуллинг, нападения и прямое насилие стали регулярной практикой.
В середине октября Совет Европы опубликовал доклад, посвященный преследованиям и всевозможными актами давления на работников СМИ, который свидетельствует о проблемах свободного распространения информации, а также о расширяющейся практике самоцензуры. Объемная публикация «Миссия информировать: говорят журналисты в зоне риска» — уникальный ресурс для всех, кому дороги свобода слова и будущее профессии, а также полезный материал для правительств и политиков.
Кристос Джакомопулос, генеральный директор по правам человека и соблюдения законности Совета Европы, написал о сборнике: «По всей Европе журналисты сталкиваются с особым прессингом со стороны тех, кому опасны их статьи. Им грозят преследование полиции, приводы в суд и штрафы, кибербуллинг и троллинг, угрозы, давление со стороны политиков и редакторов, а также тюремное заключение и физическое насилие. Публикация показывает реальную картину и, несомненно, поможет реально защитить свободу слова».
Авторы Марилин Кларк и Уильям Хорсли отталкивались в своей работе от произведшего в свое время серьезное впечатление на европейцев исследования о практике самоцензуры, которое охватило 940 журналистов из СМИ почти всех стран-членов Совета. В новой книге приведены интервью с теми, кто продолжает работать над острыми темами, несмотря на регулярное давление и угрозы. Дафна Каруана Галисия дала исследователям интервью накануне убийства. Среди героев также Джессика Аро из Финляндии, София Бранко из Португалии, Джан Дундар из Турции, Хадижа Исмаилова из Азербайджана, Джейсон Паркинсон из Англии, Даниэле Пьервенченци из Италии, Елена Костюченко из России, Эдуард Перрин из Франции, Андрей Куликов из Украины, Пол Раду из Румынии, Йохан Пол Йохансон из Исландии и другие.
«Книга призывает к эффективным мерам по защите журналистов, наказанию виновных в насилии, к реформам и мерам по предотвращению насилия, а также к необходимости поиска дополнительных ресурсов, направленных на тренинги и психологическую поддержку, — считает генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутьеррес. — Наша организация регулярно направляет запросы о нарушении прав журналистов в Совет Европы, на специальной платформе «Защита журналистов» мы их публикуем. Среди них — 36 случаев безнаказанности убийств. Только на 10 из них Совет Европы получил ответы правительств. Россия, Турция и Азербайджан ни разу не ответили на запросы в связи с безнаказанностью гибели журналистов. Самое тревожное в данной ситуации — это молчание государства».
«Получилось, что в последнее время власть смотрит на журналистов как на обслугу, — говорит член Совета по взаимодействию с гражданским обществом и правам человека Ева Меркачева. — Давно забыли то время, когда пресса была «четвертой властью» и могла реально вытащить человека из лап силовиков. На публикации, даже с пометкой «просим считать обращением в прокуратуру», не реагируют, прессуют неугодных. Руководители регионов, депутаты, чиновники живут в далеком от жизни мире, их окружение старается не травмировать начальство реальной информацией, журналисты их раздражают. Огромное число преследований из‑за публикаций о вирусе в последние месяцы, девяносто пять процентов — это правдивые публикации, которые не нравятся начальству. Огромное число штрафов, судебных преследований. Некоторые издания, честные и серьезные, не выдержали прессинга и закрылись. Штрафуют журналистов. Даже если СМИ оспорило в суде наказание за фейк, штрафы никогда не возвращают. Наша комиссия по свободе слова, которую возглавляет Павел Гусев, я считаю, одна из самых эффективных в Совете, практически каждую неделю мы направляем запросы и делаем заявления по самым разным случаям. Очень важна профессиональная солидарность, которая заявила о себе в последнее время, — как в случае с Ваней Голуновым, Светланой Прокопьевой, сейчас с Ваней Сафроновым. Мы готовим доклад обо всех преследованиях журналистов и представим его на встрече с президентом. Надеемся быть услышанными. Сильная власть нуждается в сильном гражданском обществе и сильной журналистике». Солидарность — это самое важное слово, которое в этот день звучит в самых разных аудиториях, во всем мире.
Солидарность — и в том, чтобы знать друг друга в лицо. Директор департамента по свободе прессы ЮНЕСКО Гай Бергер недавно предложил руководителям СМИ в этот день размещать профили погибших журналистов всего мира. Чтобы люди видели, кто отдал жизнь за их право узнать правду. Очень хорошая идея. Можно было бы начать с себя. Хорошо ли мы знаем лица всех трех с лишним сотен наших погибших? Помним ли имена? Может быть, такие публикации помогли бы и аудитории понять, что колокол звонит не только по неуемным правдоискателям, что это наше общее дело — покончить наконец всем миром с практикой безнаказанности, которая сопровождает нас долгие годы и мешает нам жить?