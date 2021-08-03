20 телеканалов запустят бесплатное вещание в интернете

В России с 1 августа вступил в силу закон, по которому 20 телеканалов должны начать бесплатно вещать через интернет. Трансляции будут доступны на единой платформе, ее выберет Роскомнадзор совместно с телекомпаниями.

Претендовать на размещение контента может только юридическое лицо с не более чем 20% иностранного участия в уставном капитале. Каждые 5 лет Роскомнадзор будет выбирать оператора распространения каналов.

Закон касается российских обязательных общедоступных телеканалов, а также каналов, которые относятся к двум крупнейшим мультикомплексам: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия 24», «Россия К» («Культура»), «Карусель», ОТР, «ТВЦентр», РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», МИР, ТНТ, «Муз-ТВ».

Госдума приняла закон о бесплатном онлайн-вещании 20 телеканалов в июне. Позже его одобрил Совет Федерации и подписал президент России.