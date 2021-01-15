Как региональные СМИ распланировали 2021 год

КИРИЛЛ СМИРНОВ, главный редактор газеты «Петербургский дневник»:

В 2020 году мы убедились, что во главе угла должны стоять соцсети, будем их развивать. Для бумажной версии планируем инновационные решения. Если сейчас вы наведете смартфон, в котором установлено приложение «Дневника», на картинки, то просто откроется видео. В планах — сделать полноценную дополненную реальность. Например, в тексте про проект развития территории вы увидите развитие этой территории. В скандинавских странах в общественном наземном транспорте люди могут взять почитать издания. Мы использовали эту идею и запустили первый трамвай, в котором установлены специальные точки с нашими газетами. Думаю, в 2021 году мы расширим количество маршрутов.

СЕРГЕЙ ШЕСТАКОВ, директор и главный редактор издания «Тюменская область сегодня»:

Раньше больше времени проводили в офисе, теперь около половины сотрудников работают удаленно. В связи с этим планируем сократить арендуемые площади и снизить затраты. Также в планах на следующий год — осваивать новые диджитал-платформы: YouTube, Instagram; подумываем завести канал в TikTok. Среди наших читателей много аудитории 55+ и даже 65—80 лет. Мы с ними общаемся и знаем, что они тоже пошли в онлайн, стали чаще заглядывать на сайт, а не только читать газету. В следующем году хотим создать Клуб читателей нашего издания, в рамках которого будем проводить обучающие семинары для старшего поколения по работе с интернетом во всем его многообразии.

НАТАЛИЯ ТУЙГУНОВА, редактор Dvor.media:

План на 2021 год — работать с прежними и новыми партнерами. Мы взяли за основу предположение, что офлайн будет по-прежнему менее доступен, поэтому будем усиливать онлайн-проекты. Есть даже договоренность провести онлайн Beerfest. Также усиливаем интернет-маркетинг и новые форматы подачи материалов. Например, развиваемся в создании геймифицированных проектов. Этот год показал, что от онлайна люди очень устали и чтобы затащить в него, нужно изощряться. Кроме того, если тенденция к внутреннему туризму сохранится, будем активнее работать в этом направлении, предлагая сотрудничество регионам, базам отдыха и так далее.

ВЛАДИМИР ПРИХОДЬКО, директор ИА «ВК Пресс»:

Единственная антикризисная мера — работать лучше и выпускать интересные нашим читателям материалы. Из нового в следующем году — спецпроект «Школьное питание: качественные кубанские продукты — детям». Также в нашем специальном разделе «Казачий блог» будем рассказывать о лучших атаманах Кубанского казачьего войска и создадим «Казачий медиарейтинг». Все названия рабочие. Ну и, конечно, будем дополнительно развивать свои страницы в социальных сетях и делать видеоконтент — репортажи, журналистские расследования, интервью, разборы.

АЛЕКСАНДР ОЛЕКСЮК, главный редактор издания «Хорошие новости Челябинской области»:

План на 2021 год один — мобилизоваться. Нам необходимо выжить, поскольку коронакризис ударил по редакции очень сильно, пришлось расстаться с частью сотрудников. Надеюсь, в следующем году удастся хотя бы частично восстановить редакцию и, может быть, пригласить новых людей. Из 2020 года возьмем абсолютную истину, которая написана кровью и болью: «Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах». Поэтому мы будем ставить цели, надеяться, но и всегда будем начеку. Мы все равно движемся в будущее на позитиве, поскольку мы «Хорошие новости».

СЕРГЕЙ ДАВЫДОВ, член редакционного совета портала «73онлайн»:

Главное антикризисное мероприятие — внутренняя учеба. Мы проводим семинары в редакции, приглашаем экспертов, чтобы повысить квалификацию журналистов в подготовке деловых материалов. Еще сейчас активно занимаемся производством видео, даже планируем создать небольшую видеостудию внутри редакции. Небольшие ролики, адаптированные для социальных сетей, которые передают суть наших материалов, дают увеличение трафика. Также у меня есть желание сделать еще один сезон стримов. Возможно, мы запишем его в новогодние праздники, когда все будут свободнее.

ВЛАДИМИР МЕРКУШЕВ, главный редактор газеты «Сургутская трибуна»:

В этом году мы пробовали работать в разных форматах медиа. Для следующего года отобрали наиболее жизнеспособные, например, видеоинтервью. Планируем создавать медийные проекты в коллаборации с блогерами. Для этого открываем «Дом блогера». Это ресурсный центр для креативной молодежи, которая готова создавать медиапроекты. Там будет оборудование, продюсеры, ведущие, специалисты по монтажу и продвижению.

ДЕНИС ПЕТЛЮЧЕНКО, журналист РИА «Регион Online»:

В 2021 году будем переходить на четкое сегментирование по тематикам, уделять больше времени созданию эксклюзивных материалов. Будем меньше писать о происшествиях: они не дают стабильного трафика. Время чтения такой новости недолгое, в итоге постоянная краткая «чернуха» вызывает падение веса сайта. Конечно, будем делать исключения для долгоиграющих трагедий. В изданиях, которые до этого жили происшествиями, смещается фокус на политику и законодательство. Туризм и бизнес тоже темы для пристального внимания, они сегодня — объемный источник новостей.

АНДРЕЙ БЕРЕЖНОЙ, главный редактор журнала «Нация»:

В 2020 году мы сделали проект «Соль земли»: рассказали истории современников, чьи дела и поступки вызывают у нас восхищение. В нем участвовали разные герои: от фермера-швейцарца под Тарусой до иллюстратора детских книг про коммуналки и Транссиб. По итогу выпустили книгу. Планируем использовать ее как образец большого проекта «под ключ» — и предложить создание таких проектов нескольким федеральным структурам и крупным холдингам, уже ведем переговоры. Еще продумываем коллаборацию с коллегами по нашему издательскому дому «ЕвроМедиа». Мы и до этого обменивались опытом, материалами, но пандемия сплотила нас сильнее.