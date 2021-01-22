Каким для медиа станет 2021-й

Главные предсказания Nieman Lab
Nieman Lab, не отступая от ежегодной традиции, опубликовала мнения «одних из самых умных» людей медиамира о том, чего ждать от 2021-го. ЖУРНАЛИСТ изучил предсказания, выбрал основные из них, а теперь рассказывает вам, почему новый год требует быть добрее, адаптивнее и запастись успокоительными.
ЖУРНАЛИСТЫ СТАНУТ ДОБРЕЕ, ДРУЖНЕЕ И СВОБОДНЕЕ
Кажется, после напряженного года с массой причин для стресса для медиа наступило время провести конструктивные изменения в рабочей среде и трудовых отношениях. По крайней мере, в этом уверена Рейчел Гликхаус, журналист и менеджер по новостному партнерству ProPublica. По ее словам, в новом году работодатели всерьез задумаются о выстраивании здоровой корпоративной культуры в компании и усовершенствуют правила выхода в отпуск и на больничный.
Изменения затронут и рабочие места — вынужденная удаленка только доказала, что не всем сотрудникам надо тянуть лямку именно в офисе, чтобы выполнять свои обязанности качественно. «В крупных медиа появится больше возможностей для работы из дома, что позволит задействовать таланты по всей стране и подарит журналистам больше свободы в выборе места жительства», — утверждает Рейчел.
Последствия демонстраций Black Lives Matter и обвинений в харассменте мы ощутим и в 2021-м. Теперь редакторам (по крайней мере, американским, пишет Гликхаус) придется внимательнее следить за рабочей этикой и пресекать расистское, дискриминационное и оскорбительное поведение. Гликхаус видит в наступающем году много возможностей для взаимодействия между разными медиа: «Журналисты продолжат выбирать сотрудничество вместо конкуренции, чтобы найти инновационные способы освещения событий, которые помогают маленьким и большим сообществам и делают нашу отрасль более устойчивой», — предсказывает она.
Кстати, в России этот тренд еще в 2020-м уловило расследовательское медиа «Важные истории» (ЖУРНАЛИСТписал о нем здесь), которое выпускает материалы в сотрудничестве с авторами других отечественных изданий — «Медиазоны», «Новой газеты», «7x7».
ОНЛАЙН-СОБЫТИЯ С НАМИ НАДОЛГО
Исполнительный редактор STAT Рик Берке уверен, что проведение встреч и мероприятий в онлайне останется с нами и в 2021 году. Рику кажется, что за 2020-й медиа набили на переносе офлайновых встреч в Zoom достаточно шишек, чтобы понять, как выжать из обстоятельств максимум пользы. Даже переход крупнейших американских ивентов, которые ежегодно проводят медиа и медийные некоммерческие организации — The Texas Tribune, The Atlantic и The Wall Street Journal, — в полностью виртуальный формат, как отмечает Poynter, прошел на удивление хорошо.
Берке выделяет несколько преимуществ онлайна перед офлайном. Одно из основных — дешевизна: не нужно тратиться на билеты, аренду площадки, кейтеринг и подарки для участников и спикеров (хотя, по словам Рика, в последнем случае некоторые медиа придумали доставлять атрибутику мероприятий и прочий мерч на дом, чтобы подогреть ожидания).
Второе — большая мобильность: на ноябрьском саммите STAT получилось собрать за виртуальными круглыми столами множество спикеров из области здравоохранения и науки, которых обычно не так-то просто уговорить на встречу. Чтобы послушать этих экспертов, участники оплачивали премиум-доступ.
Третий плюс Zoom-встреч — большая интерактивность. Пользователи могут голосовать и в офлайне, но делать это намного проще, если человек уже сидит за собственным компьютером.
При этом Берке подчеркивает, что не стоит идеализировать онлайн: «Даже самая тонко проработанная конференция в Zoom не заменит ощущение или настроение от личной встречи. Если спонсор торжественно объявляет в программе «кофе-брейк», то кажется просто неправильным, что для этого нужно встать из-за компьютера на десять минут, чтобы заварить свой собственный Nespresso», — сетует он.
А ВООБЩЕ ГОД ДЛЯ МЕДИА ВЫДАСТСЯ СЛОЖНЫМ
Пессимистичнее остальных, хоть и со скрещенными пальцами, на грядущий год смотрит Джоди Бреннон, директор Центра журналистики и свободы. Если и раньше медиаиндустрия была одним из последних мест, куда стоило идти, чтобы заработать денег, то за время локдауна все стало только хуже.
«Готовьтесь к тому, что продлевать подписку и финансово поддерживать медиа станет все меньше людей — не только потому, что у американцев финансовые затруднения, но и потому, что по мере того, как люди отходят от своих клавиатур, а пандемия идет на спад, многие устанут читать о политическом, биологическом и финансовом хаосе. Пользователи начнут удалять непрочитанные рассылки так же быстро, как и спам, пока окончательно не отпишутся от них. А потом вернутся к удобным социальным каналам, наполненным ерундой и фейками, — к Facebook, Instagram и Google (на этих платформах мало что поменяется, кроме того, что они наймут еще больше юристов для борьбы с ограничениями и федеральными властями)», — рассказывает Бреннон.
Но есть и плюсы — например, таких авторитетных и масштабных медиа, как The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal, общий упадок денежных вливаний, по мнению Бреннона, не коснется. А маленьким и бедным редакциям останется бросить все силы на выстраивание доверительных отношений с читателями, чтобы в дальнейшем те захотели поддержать любимое издание финансово. А выйдет ли — посмотрим.