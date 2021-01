Каким для медиа станет 2021-й

Третий плюс Zoom-встреч — большая интерактивность. Пользователи могут голосовать и в офлайне, но делать это намного проще, если человек уже сидит за собственным компьютером.

При этом Берке подчеркивает, что не стоит идеализировать онлайн: «Даже самая тонко проработанная конференция в Zoom не заменит ощущение или настроение от личной встречи. Если спонсор торжественно объявляет в программе «кофе-брейк», то кажется просто неправильным, что для этого нужно встать из-за компьютера на десять минут, чтобы заварить свой собственный Nespresso», — сетует он.

А ВООБЩЕ ГОД ДЛЯ МЕДИА ВЫДАСТСЯ СЛОЖНЫМ

Пессимистичнее остальных, хоть и со скрещенными пальцами, на грядущий год смотрит Джоди Бреннон, директор Центра журналистики и свободы. Если и раньше медиаиндустрия была одним из последних мест, куда стоило идти, чтобы заработать денег, то за время локдауна все стало только хуже.

«Готовьтесь к тому, что продлевать подписку и финансово поддерживать медиа станет все меньше людей — не только потому, что у американцев финансовые затруднения, но и потому, что по мере того, как люди отходят от своих клавиатур, а пандемия идет на спад, многие устанут читать о политическом, биологическом и финансовом хаосе. Пользователи начнут удалять непрочитанные рассылки так же быстро, как и спам, пока окончательно не отпишутся от них. А потом вернутся к удобным социальным каналам, наполненным ерундой и фейками, — к Facebook, Instagram и Google (на этих платформах мало что поменяется, кроме того, что они наймут еще больше юристов для борьбы с ограничениями и федеральными властями)», — рассказывает Бреннон.

Но есть и плюсы — например, таких авторитетных и масштабных медиа, как The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal, общий упадок денежных вливаний, по мнению Бреннона, не коснется. А маленьким и бедным редакциям останется бросить все силы на выстраивание доверительных отношений с читателями, чтобы в дальнейшем те захотели поддержать любимое издание финансово. А выйдет ли — посмотрим.