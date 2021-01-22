Каким для медиа станет 2021-й

Nieman Lab, не отступая от ежегодной традиции, опубликовала мнения «одних из самых умных» людей медиамира о том, чего ждать от 2021-го. ЖУРНАЛИСТ изучил предсказания, выбрал основные из них, а теперь рассказывает вам, почему новый год требует быть добрее, адаптивнее и запастись успокоительными.

ЖУРНАЛИСТЫ СТАНУТ ДОБРЕЕ, ДРУЖНЕЕ И СВОБОДНЕЕ

Кажется, после напряженного года с массой причин для стресса для медиа наступило время провести конструктивные изменения в рабочей среде и трудовых отношениях. По крайней мере, в этом уверена Рейчел Гликхаус, журналист и менеджер по новостному партнерству ProPublica. По ее словам, в новом году работодатели всерьез задумаются о выстраивании здоровой корпоративной культуры в компании и усовершенствуют правила выхода в отпуск и на больничный.

Изменения затронут и рабочие места — вынужденная удаленка только доказала, что не всем сотрудникам надо тянуть лямку именно в офисе, чтобы выполнять свои обязанности качественно. «В крупных медиа появится больше возможностей для работы из дома, что позволит задействовать таланты по всей стране и подарит журналистам больше свободы в выборе места жительства», — утверждает Рейчел.

Последствия демонстраций Black Lives Matter и обвинений в харассменте мы ощутим и в 2021-м. Теперь редакторам (по крайней мере, американским, пишет Гликхаус) придется внимательнее следить за рабочей этикой и пресекать расистское, дискриминационное и оскорбительное поведение. Гликхаус видит в наступающем году много возможностей для взаимодействия между разными медиа: «Журналисты продолжат выбирать сотрудничество вместо конкуренции, чтобы найти инновационные способы освещения событий, которые помогают маленьким и большим сообществам и делают нашу отрасль более устойчивой», — предсказывает она.

Кстати, в России этот тренд еще в 2020-м уловило расследовательское медиа «Важные истории» (ЖУРНАЛИСТписал о нем здесь), которое выпускает материалы в сотрудничестве с авторами других отечественных изданий — «Медиазоны», «Новой газеты», «7x7».

ОНЛАЙН-СОБЫТИЯ С НАМИ НАДОЛГО

Исполнительный редактор STAT Рик Берке уверен, что проведение встреч и мероприятий в онлайне останется с нами и в 2021 году. Рику кажется, что за 2020-й медиа набили на переносе офлайновых встреч в Zoom достаточно шишек, чтобы понять, как выжать из обстоятельств максимум пользы. Даже переход крупнейших американских ивентов, которые ежегодно проводят медиа и медийные некоммерческие организации — The Texas Tribune, The Atlantic и The Wall Street Journal, — в полностью виртуальный формат, как отмечает Poynter, прошел на удивление хорошо.

Берке выделяет несколько преимуществ онлайна перед офлайном. Одно из основных — дешевизна: не нужно тратиться на билеты, аренду площадки, кейтеринг и подарки для участников и спикеров (хотя, по словам Рика, в последнем случае некоторые медиа придумали доставлять атрибутику мероприятий и прочий мерч на дом, чтобы подогреть ожидания).

Второе — большая мобильность: на ноябрьском саммите STAT получилось собрать за виртуальными круглыми столами множество спикеров из области здравоохранения и науки, которых обычно не так-то просто уговорить на встречу. Чтобы послушать этих экспертов, участники оплачивали премиум-доступ.