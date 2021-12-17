21 и 22 декабря пройдет юбилейная XXX Международная конференция «Три десятилетия российского медийного законодательства: итоги и перспективы»

Конференцию организует Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам совместно с Факультетом права и Факультетом коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа экономики» 21-22 декабря 2021 г.

В течение двух дней планируется провести шесть пленарных сессий по актуальным проблемам медиаправа и мемориальный круглый стол «Неизвестные страницы формирования российского законодательства и правоприменительной практики в сфере СМИ».

Предполагается, что работа конференции пройдет дистанционно, на платформе Zoom (ссылка для удаленного доступа будет разослана только зарегистрированным участникам), а также будет транслироваться в YouTube на канале Кафедры ЮНЕСКО.

Начало конференции в 11 часов (МСК). Предварительная регистрация обязательна; участие бесплатное; рабочие языки: русский и английский (синхронный перевод).

Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ принимает заявки на участие в конференции в качестве слушателя до 19.12.2021 включительно. Прием заявок на участие в конференции в качестве докладчика завершается 17.12.2021.

По итогам конференции планируется публикация наиболее интересных докладов и научных сообщений в ежеквартальном журнале «Труды по интеллектуальной собственности (Works on Intellectual Property)», выпускаемом Издательским домом НИУ ВШЭ. Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК.

Предварительный проект программы конференции постоянно обновляется на сайте Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ.