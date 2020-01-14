Вебинар «Как и зачем журналисту рассказывать истории» пройдет 21 января

СПИКЕР:
Глеб Федоров,
руководитель мультимедиа Russia Beyond
ТЕМЫ ВЕБИНАРА:
• нарративы/сторителлинг/истории — как что называть;
• чем история/нарратив отличается от новости;
• как собирать историю: из каких элементов она состоит;
• как выбрать героя и почему далеко не каждый герой — герой;
• какие платформы лучше подходят для историй;
• другие виды нарратива: объяснительный нарратив;
• что читать, разбор примеров, схемы.
КОГДА:
21 января в 12:00 (мск)
СТОИМОСТЬ:
• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;
• 1900 рублей — для всех.
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