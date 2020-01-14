Рубрика: 
Мероприятия

Вебинар «Как и зачем журналисту рассказывать истории» пройдет 21 января

Теги: 
вебинар
Янв 14, 2020

СПИКЕР:

Глеб Федоров,

руководитель мультимедиа Russia Beyond 

 

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

•   нарративы/сторителлинг/истории — как что называть;

•   чем история/нарратив отличается от новости;

•   как собирать историю: из каких элементов она состоит;

•   как выбрать героя и почему далеко не каждый герой — герой;

•   какие платформы лучше подходят для историй;

•   другие виды нарратива: объяснительный нарратив;

•   что читать, разбор примеров, схемы.

 

КОГДА:

21 января в 12:00 (мск)

 

СТОИМОСТЬ:

•   Бесплатно —  для членов Клуба Журналиста;

•   1900 рублей — для всех.

 

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