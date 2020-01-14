Вебинар «Как и зачем журналисту рассказывать истории» пройдет 21 января

СПИКЕР:

Глеб Федоров,

руководитель мультимедиа Russia Beyond

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

• нарративы/сторителлинг/истории — как что называть;

• чем история/нарратив отличается от новости;

• как собирать историю: из каких элементов она состоит;

• как выбрать героя и почему далеко не каждый герой — герой;

• какие платформы лучше подходят для историй;

• другие виды нарратива: объяснительный нарратив;

• что читать, разбор примеров, схемы.

КОГДА:

21 января в 12:00 (мск)

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;

• 1900 рублей — для всех.

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