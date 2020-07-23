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№
от
23 июля 2020
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Июл 23, 2020
КМЖ
Искусство харизмы #1. Как «читать» людей
Разбираемся в основах психологии
Образовательный интенсив в формате онлайн для начинающих журналистов
О Дальневосточном конкурсе «Премия в области детской и юношеской журналистики и общественных коммуникаций», который прошел в ра
Клуб
Запись вебинара «Подкасты для медиа: возможности в кризис»
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