Вебинар Александра Литвинова «Соцсети — как работать с аудиторией» пройдет 21 августа

Теги: 
вебинар
Авг 15, 2019

СПИКЕР:

Александр Литвинов,

руководитель медиапроекта «Планёрка»

 

 

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

•   Стоит ли медиа гнаться за всеми социальными сетями сразу или лучше сосредоточиться на чем-то конкретном? 

•   Трафик на сайт или создание нового контента в соцсетях? Что приоритетнее для СМИ?

•   Какие форматы востребованы в 2019 году?

•   Как работать с заголовками в соцсетях и многое другое. 

 

КОГДА:

21 августа в 12:00 (мск)

 

СТОИМОСТЬ:

•   Бесплатно —  для членов Клуба Журналиста;

•   1350 рублей — для всех.

•   900 рублей — для участников проекта «Золотой фонд прессы-2019», не являющихся подписчиками журнала

 

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните форму

Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на нашу почту info@jrnlst.ru

Вернуться назад

Вам будет интересно: