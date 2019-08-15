Вебинар Александра Литвинова «Соцсети — как работать с аудиторией» пройдет 21 августа

СПИКЕР:

Александр Литвинов,

руководитель медиапроекта «Планёрка»

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

• Стоит ли медиа гнаться за всеми социальными сетями сразу или лучше сосредоточиться на чем-то конкретном?

• Трафик на сайт или создание нового контента в соцсетях? Что приоритетнее для СМИ?

• Какие форматы востребованы в 2019 году?

• Как работать с заголовками в соцсетях и многое другое.

КОГДА:

21 августа в 12:00 (мск)

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;

• 1350 рублей — для всех.

• 900 рублей — для участников проекта «Золотой фонд прессы-2019», не являющихся подписчиками журнала

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