Вебинар «Контент региональной редакции в социальных сетях»

Теги: 
вебинары
Янв 15, 2019

СПИКЕР:

Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, редактор журнала «Журналист».

 

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

Слушатели познакомятся с примерами вовлекающих постов и научатся:

•   выбирать форматы для разных инфоповодов,

•   переупаковывать контент из газеты или с сайта,

•   создавать дискуссии и отвечать на комментарии.

Вебинар полезен тем, кто уже завел редакционные аккаунты, но не знает, что можно делать помимо публикации ссылок на газетные материалы. 

 

КОГДА:

21 января в 12:00 (мск)

 

СТОИМОСТЬ:

•   Бесплатно —  для членов Клуба Журналиста;

•   900 рублей — для всех.

 

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните форму

Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на нашу почту info@jrnlst.ru

 

ВАЖНО:

О других вебинарах, которые пройдут в ноябре-декабре этого года, вы можете узнать здесь.

Вернуться назад