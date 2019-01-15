Вебинар «Контент региональной редакции в социальных сетях»

СПИКЕР:
Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, редактор журнала «Журналист».
ТЕМЫ ВЕБИНАРА:
Слушатели познакомятся с примерами вовлекающих постов и научатся:
• выбирать форматы для разных инфоповодов,
• переупаковывать контент из газеты или с сайта,
• создавать дискуссии и отвечать на комментарии.
Вебинар полезен тем, кто уже завел редакционные аккаунты, но не знает, что можно делать помимо публикации ссылок на газетные материалы.
КОГДА:
21 января в 12:00 (мск)
СТОИМОСТЬ:
• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;
• 900 рублей — для всех.
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ВАЖНО:
О других вебинарах, которые пройдут в ноябре-декабре этого года, вы можете узнать здесь.