Вебинар «Контент региональной редакции в социальных сетях»

СПИКЕР:

Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, редактор журнала «Журналист».

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

Слушатели познакомятся с примерами вовлекающих постов и научатся:

• выбирать форматы для разных инфоповодов,

• переупаковывать контент из газеты или с сайта,

• создавать дискуссии и отвечать на комментарии.

Вебинар полезен тем, кто уже завел редакционные аккаунты, но не знает, что можно делать помимо публикации ссылок на газетные материалы.

КОГДА:

21 января в 12:00 (мск)

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;

• 900 рублей — для всех.

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ВАЖНО:

О других вебинарах, которые пройдут в ноябре-декабре этого года, вы можете узнать здесь.