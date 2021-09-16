22 сентября пройдёт сбор поручительств за Ивана Сафронова

Вновь объявлен сбор поручительств за журналиста Ивана Сафронова. 22 сентября в кафе-баре «Бобры и утки» по адресу: Чистопрудный бульвар, 1А, с 19:30 до 22:30 можно подписать поручительство за Ивана Сафронова.

Если вы не сможете прийти лично, можно прислать подписанный скан поручительства (форма доступна по ссылке) начиная с сегодняшнего дня на почту: freesafronov@gmail.com

7 октября журналисту будут снова избирать меру пресечения, в этот день будет год и три месяца, как Сафронов находится в СИЗО «Лефортово».

«Наша задача традиционна — собрать как можно больше, так как поручительства позволяют суду дать положительную характеристику о Ване и выбрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Документ нужно подписывать, даже если вы делали это в прошлые разы», — пишут в Telegram-канале «СвободуСафронову!».

Напомним, следствие считает, что Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой, в 2017 году передал её представителю секретные данные, связанные с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки. Журналиста обвиняют в госизмене, но сам Сафронов не признаёт вину и считает, что обвинения связаны с его профессиональной деятельностью.