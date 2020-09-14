Вебинар Камиллы Нигматуллиной «Лучшие рецепты для региональной редакции в интернете» пройдет 22 сентября

СПИКЕР:
Камилла Нигматуллина, редактор журнала «Журналист», автор рубрики «Медиаразбор», доцент СПбГУ, член оргкомитета «Золотой фонд прессы 2.0».
ТЕМЫ ВЕБИНАРА:
На вебинаре будут подведены итоги медиаразборов за прошедший год, даны ключевые рекомендации по развитию медиа в интернете и социальных сетях. Также спикер детально расскажет о конкурсе «Золотой фонд прессы 2.0» и почему в нем обязательно нужно участвовать, если в 2021 году вы хотите добиться новых результатов.
Поговорим о:
• контенте и его подаче,
• продвижении и привлечении внимания,
• бизнес-задачах и монетизации,
• аудитории и взаимодействии с ней.
КОГДА:
22 сентября в 10:00 (мск)
СТОИМОСТЬ:
• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;
• 1900 рублей — для всех.
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