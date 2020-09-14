Вебинар Камиллы Нигматуллиной «Лучшие рецепты для региональной редакции в интернете» пройдет 22 сентября

Теги: 
вебинар
Сен 14, 2020

СПИКЕР:

Камилла Нигматуллина, редактор журнала «Журналист», автор рубрики «Медиаразбор», доцент СПбГУ, член оргкомитета «Золотой фонд прессы 2.0». 

 

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

На вебинаре будут подведены итоги медиаразборов за прошедший год, даны ключевые рекомендации по развитию медиа в интернете и социальных сетях. Также спикер детально расскажет о конкурсе «Золотой фонд прессы 2.0» и почему в нем обязательно нужно участвовать, если в 2021 году вы хотите добиться новых результатов.

Поговорим о:

•   контенте и его подаче,

•   продвижении и привлечении внимания,

•   бизнес-задачах и монетизации,

•   аудитории и взаимодействии с ней.

 

КОГДА:

22 сентября в 10:00 (мск)

 

СТОИМОСТЬ:

•   Бесплатно —  для членов Клуба Журналиста;

•   1900 рублей — для всех.

 

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