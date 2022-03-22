Запись вебинара «Что происходит с нашими рынками и клиентами: на чем сейчас важно сфокусироваться в продажах»

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Что происходит с нашими рынками и клиентами: на чем сейчас важно сфокусироваться в продажах» прошел 22 марта.

Участники узнали:

• как меняется поведение потребителей в кризис и о чем сейчас нужно говорить в рекламе, чтобы ее услышали;

• какие отрасли остаются источниками рекламных бюджетов и чего нам ждать завтра;

• как переключать рекламодателей из на свои рекламные каналы, сайты и газеты;

• что и как говорить паникующим рекламодателям: 7 причин, почему сейчас нельзя уходить с «рекламных радаров»;

• как нам предстоит перестроить работу: какие инструменты могут стать альтернативой западным сервисам (подборка наших коллег).

Спикер:

Светлана Лебедева, консультант по вопросам медиаменеджмента, разработки антикризисных стратегии, постановки системы продаж, обучение команды продавцов, тренинги по продажам и коммуникациям.