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запись вебинара

Только для членов Клуба Журналиста

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23 сентября 2020

Сен 23, 2020

Медиа

5 нишевых медиа обо всем на свете
Подборка малоизвестных, но интересных нишевых интернет-изданий

Клуб
Запись вебинара «Лучшие рецепты для региональной редакции в интернете»
Только для членов Клуба Журналиста

Медиа

10 шагов для создания качественного и востребованного онлайн-продукта
Онлайн-версия издания должна быть самостоятельным СМИ, не зависящим от печатной версии.

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