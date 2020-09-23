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№
от
23 сентября 2020
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Сен 23, 2020
Медиа
5 нишевых медиа обо всем на свете
Подборка малоизвестных, но интересных нишевых интернет-изданий
Клуб
Запись вебинара «Лучшие рецепты для региональной редакции в интернете»
Только для членов Клуба Журналиста
Медиа
10 шагов для создания качественного и востребованного онлайн-продукта
Онлайн-версия издания должна быть самостоятельным СМИ, не зависящим от печатной версии.
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