23 декабря состоится онлайн-аукцион в поддержку журналистки «Ъ», больной раком

23 декабря состоится онлайн аукцион в поддержку журналистки «Коммерсанта» Екатерины Истоминой. Она борется с онкологией и лечение требует денег.

Как отмечают организаторы семья журналистки — а это 99-летняя бабушка и 71-летняя мама и две собаки — осталась без средств. Вырученные на аукционе деньги будут переданы Екатерине.

Проводит аукцион инициативная группа поддержки экс-спецкорреспондента газет «КоммерсантЪ» и «Ведомости» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

«Дело Ивана Сафронова в очередной раз показало, как важна цеховая солидарность. Ваня в письмах часто пишет, что сохранять боевой настрой и не падать духом ему помогает общественная поддержка – каждое письмо и поручительство, каждая акция укрепляют его веру в себя и свои силы», - отмечают организаторы.

Среди лотов, которые будут представлены на аукционе, книги с автографами и пожеланиями авторов, картины, эксклюзивные лоты от редакций СМИ и стол, расписанный Андреем Бильжо специально для аукциона.

Подробнее — в группе встречи на Facebook.