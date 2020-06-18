Рубрика: 
Мероприятия

Вебинар «Стратегия по цифровым доходам и диверсификация: успешный кейс» пройдет 23 июня

Теги: 
вебинар
Июн 18, 2020

 

СПИКЕР:

Ведущий: Юрий Таранцов, генеральный директор ИД «Свободная пресса» (г. Воронеж)

 

Темы вебинаров:

•   выбор стратегии подписки на цифровую версию газеты,

•   культурная революция в редакции,

•   выстраивание непосредственных отношений с подписчиками,

•   готовность пользователей платить за качественный контент,

•   глубокий анализ предпочтений подписчиков,

•   опыт продвижения платной подписки в интернете,

•   первая 1000 платных подписчиков.

 

КОГДА:

23 июня в 12:00 (мск)

 

СТОИМОСТЬ:

•   Бесплатно —  для членов Клуба Журналиста;

•   1900 рублей — для всех.

 

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