Вебинар «Стратегия по цифровым доходам и диверсификация: успешный кейс» пройдет 23 июня

СПИКЕР:
Ведущий: Юрий Таранцов, генеральный директор ИД «Свободная пресса» (г. Воронеж)
Темы вебинаров:
• выбор стратегии подписки на цифровую версию газеты,
• культурная революция в редакции,
• выстраивание непосредственных отношений с подписчиками,
• готовность пользователей платить за качественный контент,
• глубокий анализ предпочтений подписчиков,
• опыт продвижения платной подписки в интернете,
• первая 1000 платных подписчиков.
КОГДА:
23 июня в 12:00 (мск)
СТОИМОСТЬ:
• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;
• 1900 рублей — для всех.
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