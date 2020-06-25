Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Стратегия по цифровым доходам и диверсификация: успешный кейс» прошел 23 июня.

Участники узнали:

• как выбрать стратегию подписки на цифровую версию газеты,

• как выстраивать отношения с подписчиками,

• зачем нужно анализировать предпочтения своей аудитории,

• как продвигать платную подписку в интернете и многое другое.

Спикер: Юрий Таранцов, генеральный директор ИД «Свободная пресса» (г. Воронеж)

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Презентация 1

Презентация 2

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