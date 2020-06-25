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запись вебинара

Только для членов Клуба Журналиста

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Стратегия по цифровым доходам и диверсификация: успешный кейс» прошел 23 июня. 

Участники узнали:

•   как выбрать стратегию подписки на цифровую версию газеты,

•   как выстраивать отношения с подписчиками,

•   зачем нужно анализировать предпочтения своей аудитории,

•   как продвигать платную подписку в интернете и многое другое.

Спикер: Юрий Таранцов, генеральный директор ИД «Свободная пресса» (г. Воронеж)

 

СМОТРИТЕ ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА

Напоминаем, что клубные материалы предназначены только для личного и служебного пользования и не могут распространяться или выкладываться в открытый доступ в интернет.

Презентация 1

Презентация 2

Иллюстрация: shutterstock.com
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25 июня 2020

Июн 25, 2020

Памяти Александра Кабакова
Писатель и журналист Александр Кабаков умер 18 апреля 2020 года

Клуб
Запись вебинара «Стратегия по цифровым доходам и диверсификация: успешный...
Только для членов Клуба Журналиста

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