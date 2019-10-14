Вебинар «Объяснительная журналистика, нарративы» пройдет 23 октября

СПИКЕР:
Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond.
ТЕМЫ ВЕБИНАРА:
• чем история/нарратив отличается от новости и по каким канонам она выстраивается;
• как выбрать героя и почему далеко не каждый герой — герой;
• как сделать объяснение сложной темы увлекательным или что такое
объяснительные нарративы;
• какие еще есть форматы объяснительной журналистики.
Вебинар рассчитан на авторов и редакторов, которым надоело писать только новости.
КОГДА:
23 октября в 12:00 (мск)
СТОИМОСТЬ:
• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;
• 1900 рублей — для всех.
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