Вебинар «Объяснительная журналистика, нарративы» пройдет 23 октября

Теги: 
вебинар
Окт 14, 2019

СПИКЕР:

Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond.

 

 

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

•   чем история/нарратив отличается от новости и по каким канонам она выстраивается;

•   как выбрать героя и почему далеко не каждый герой — герой;

•   как сделать объяснение сложной темы увлекательным или что такое
объяснительные нарративы;

•   какие еще есть форматы объяснительной журналистики. 

Вебинар рассчитан на авторов и редакторов, которым надоело писать только новости. 

 

КОГДА:

23 октября в 12:00 (мск)

 

СТОИМОСТЬ:

•   Бесплатно —  для членов Клуба Журналиста;

•   1900 рублей — для всех.

 

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