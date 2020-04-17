Рубрика: 
Мероприятия

Бесплатный вебинар Александра Литвинова «Медиа в Telegram» пройдет 24 апреля

Теги: 
вебинар
Апр 17, 2020

CПИКЕР:

Александр Литвинов,

создатель telegram-канала для журналистов, редакторов и блогеров «Планёрка»

 

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

•   Почему нужно заводить telegram-канал, даже если вы небольшое региональное медиа,

•   Почему Telegram — это НЕ ещё одна кнопочка в списке соцсетей, а отдельный инструмент работы,

•   Пять фундаментальных преимуществ telegram-канала перед социальными сетями,

•   Контент: что пишем, как пишем, как часто выкладываем посты,

•   Разбираемся с сервисами статистики, аналитики и монетизацией канала.

 

КОГДА:

24 апреля в 12:00 (мск)

 

ВЕБИНАР БЕСПЛАТНЫЙ!

 

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Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на нашу почту info@jrnlst.ru

Иллюстрация: shutterstock.com
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