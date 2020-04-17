Бесплатный вебинар Александра Литвинова «Медиа в Telegram» пройдет 24 апреля

CПИКЕР:

Александр Литвинов,

создатель telegram-канала для журналистов, редакторов и блогеров «Планёрка»

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

• Почему нужно заводить telegram-канал, даже если вы небольшое региональное медиа,

• Почему Telegram — это НЕ ещё одна кнопочка в списке соцсетей, а отдельный инструмент работы,

• Пять фундаментальных преимуществ telegram-канала перед социальными сетями,

• Контент: что пишем, как пишем, как часто выкладываем посты,

• Разбираемся с сервисами статистики, аналитики и монетизацией канала.

КОГДА:

24 апреля в 12:00 (мск)

ВЕБИНАР БЕСПЛАТНЫЙ!

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните форму.

Загрузка…

Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на нашу почту info@jrnlst.ru

Иллюстрация: shutterstock.com