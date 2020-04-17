Бесплатный вебинар Александра Литвинова «Медиа в Telegram» пройдет 24 апреля

CПИКЕР:
Александр Литвинов,
создатель telegram-канала для журналистов, редакторов и блогеров «Планёрка»
ТЕМЫ ВЕБИНАРА:
• Почему нужно заводить telegram-канал, даже если вы небольшое региональное медиа,
• Почему Telegram — это НЕ ещё одна кнопочка в списке соцсетей, а отдельный инструмент работы,
• Пять фундаментальных преимуществ telegram-канала перед социальными сетями,
• Контент: что пишем, как пишем, как часто выкладываем посты,
• Разбираемся с сервисами статистики, аналитики и монетизацией канала.
КОГДА:
24 апреля в 12:00 (мск)
ВЕБИНАР БЕСПЛАТНЫЙ!
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Иллюстрация: shutterstock.com