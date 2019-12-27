Главный принцип районной газеты: «Если проблем бояться, за журналистику лучше не браться»

Мы — обычная районная газета. Со своей историей, со своими традициями, с трудностями и проблемами. Нам 85 — ровно столько, сколько и нашему району, — и все это время мы остаемся честным и объективным зеркалом, отражающим жизнь гулькевичан.

Мы всегда стремились соответствовать духу времени, требованиям эпохи. Название газеты в разные периоды говорит само за себя: «Колхозный путь», «За первенство», «Прикубанская искра» и, наконец, «В 24 часа». Как нам живется?

Как всем, очень непросто. Если структурировать проблемы по их остроте, то на первом месте, конечно, стоят тираж, подписка, почта. Тираж нашей газеты — 7500 экземпляров (при численности населения района 100 тысяч человек). Большая его часть (пять тысяч с хвостиком) — почтовая подписка, остальное распространяется альтернативными способами: офисная и корпоративная подписка, розница. Тираж, хотя не без труда, уже несколько лет удерживаем на одном уровне. Но сегодня это нас не особо радует — почтовые тарифы по-прежнему отбирают большую сумму от подписной цены. То есть если раньше хорошая подписка однозначно выливалась в хорошие деньги, то сегодня, увы, это не так. Чем выше тираж, тем выше затраты на выпуск газеты. И они совсем не покрываются доходами от подписки.

Поэтому о деньгах приходится думать постоянно: искать новые источники, предлагать новые проекты, новые услуги. И эта проблема с каждым годом решается все сложнее.

ДЕНЕГ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

С рекламой в небольшом сельском районе всегда было неважно, а сейчас, когда покупательская способность людей падает, а индивидуальные предприниматели зачастую сворачивают свое дело, говорить о рекламе приходится лишь в сострадательном тоне. Подтвердить это можно цифрами: если три года назад ежегодный доход от рекламы по нашей редакции превышал 5 млн руб., то нынче едва доходит до 4 млн руб. В первую очередь почву из-под ног у нас выбивают сайты бесплатных объявлений в интернете, плюс бесплатные рекламные газеты, плюс несколько каналов радио, плюс рекламный экран в центре города от местной телекомпании, плюс электронные витрины в сетевых магазинах и т. д. Одним словом, чтобы добыть рекламную копеечку, менеджеру приходится истоптать не один километр дорожек и тротуаров. Конкуренция высочайшая, и это тоже одна из больших проблем для районной газеты. Сказался, безусловно, и изменившийся формат газеты: мы сменили трехразовый выпуск на одноразовый еженедельник. И несмотря на то, что вместо 20 полос в неделю стали выпускать 24, да еще и в цвете, объем рекламы (и в первую очередь частные объявления) заметно сократился.

Продолжать перечисление проблем можно и далее, их множество, и они возникают каждый божий день. Но если проблем бояться, за журналистику лучше не браться. Поэтому, следуя этому простому принципу, каждый новый день мы начинаем с хорошего настроения, с позитива и поиска новых путей для того, чтобы выжить и жить.

Денег, как известно, много не бывает. Но чтобы они были на самое необходимое, приходится крутиться.

Определенная статья редакционных доходов — контракт с муниципалитетом в рамках целевой программы по информированию жителей района о деятельности исполнительных органов власти. Стоимость контракта, кстати, отнюдь не высокая, отрабатываем его сполна — за бюджетные деньги спрос серьезный. Это к тому, чтоб никто не думал, что государственным газетам муниципальные и региональные власти деньги дают просто так.

«ЗАРАЗИТЬ» СПОРТОМ

Заметной поддержкой для нас вот уже много лет являются и субсидии Роспечати. Причем динамика здесь для нас получается положительная. То есть год от года размеры денежных грантов увеличиваются. Безусловно, над проектом приходится немало потрудиться, начиная от определения его темы, обоснования, реализации и затем отчета. Все достаточно объемно, строго. Но мы совсем не против, хорошо понимаем: деньги любят счет и отчет.