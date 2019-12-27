Главный принцип районной газеты: «Если проблем бояться, за журналистику лучше не браться»

Светлана Дремова, главный редактор газеты «В 24 часа», — о том, за что уважают издание
Мы — обычная районная газета. Со своей историей, со своими традициями, с трудностями и проблемами. Нам 85 — ровно столько, сколько и нашему району, — и все это время мы остаемся честным и объективным зеркалом, отражающим жизнь гулькевичан.
Мы всегда стремились соответствовать духу времени, требованиям эпохи. Название газеты в разные периоды говорит само за себя: «Колхозный путь», «За первенство», «Прикубанская искра» и, наконец, «В 24 часа». Как нам живется?
Как всем, очень непросто. Если структурировать проблемы по их остроте, то на первом месте, конечно, стоят тираж, подписка, почта. Тираж нашей газеты — 7500 экземпляров (при численности населения района 100 тысяч человек). Большая его часть (пять тысяч с хвостиком) — почтовая подписка, остальное распространяется альтернативными способами: офисная и корпоративная подписка, розница. Тираж, хотя не без труда, уже несколько лет удерживаем на одном уровне. Но сегодня это нас не особо радует — почтовые тарифы по-прежнему отбирают большую сумму от подписной цены. То есть если раньше хорошая подписка однозначно выливалась в хорошие деньги, то сегодня, увы, это не так. Чем выше тираж, тем выше затраты на выпуск газеты. И они совсем не покрываются доходами от подписки.
Поэтому о деньгах приходится думать постоянно: искать новые источники, предлагать новые проекты, новые услуги. И эта проблема с каждым годом решается все сложнее.
ДЕНЕГ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
С рекламой в небольшом сельском районе всегда было неважно, а сейчас, когда покупательская способность людей падает, а индивидуальные предприниматели зачастую сворачивают свое дело, говорить о рекламе приходится лишь в сострадательном тоне. Подтвердить это можно цифрами: если три года назад ежегодный доход от рекламы по нашей редакции превышал 5 млн руб., то нынче едва доходит до 4 млн руб. В первую очередь почву из-под ног у нас выбивают сайты бесплатных объявлений в интернете, плюс бесплатные рекламные газеты, плюс несколько каналов радио, плюс рекламный экран в центре города от местной телекомпании, плюс электронные витрины в сетевых магазинах и т. д. Одним словом, чтобы добыть рекламную копеечку, менеджеру приходится истоптать не один километр дорожек и тротуаров. Конкуренция высочайшая, и это тоже одна из больших проблем для районной газеты. Сказался, безусловно, и изменившийся формат газеты: мы сменили трехразовый выпуск на одноразовый еженедельник. И несмотря на то, что вместо 20 полос в неделю стали выпускать 24, да еще и в цвете, объем рекламы (и в первую очередь частные объявления) заметно сократился.
Продолжать перечисление проблем можно и далее, их множество, и они возникают каждый божий день. Но если проблем бояться, за журналистику лучше не браться. Поэтому, следуя этому простому принципу, каждый новый день мы начинаем с хорошего настроения, с позитива и поиска новых путей для того, чтобы выжить и жить.
Денег, как известно, много не бывает. Но чтобы они были на самое необходимое, приходится крутиться.
Определенная статья редакционных доходов — контракт с муниципалитетом в рамках целевой программы по информированию жителей района о деятельности исполнительных органов власти. Стоимость контракта, кстати, отнюдь не высокая, отрабатываем его сполна — за бюджетные деньги спрос серьезный. Это к тому, чтоб никто не думал, что государственным газетам муниципальные и региональные власти деньги дают просто так.
«ЗАРАЗИТЬ» СПОРТОМ
Заметной поддержкой для нас вот уже много лет являются и субсидии Роспечати. Причем динамика здесь для нас получается положительная. То есть год от года размеры денежных грантов увеличиваются. Безусловно, над проектом приходится немало потрудиться, начиная от определения его темы, обоснования, реализации и затем отчета. Все достаточно объемно, строго. Но мы совсем не против, хорошо понимаем: деньги любят счет и отчет.
В этом году мы представили в Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям три социально значимых проекта: «Детство в новом формате», «Весь район — стадион» и «Гулькевичи — город строителей». Два первых были утверждены сразу, третий отправили в резерв. Увы, там он и остался. А жаль, нам он казался интересным, ведь наш город из маленького села, а потом рабочего поселка перерос в город лишь благодаря мощным строительным предприятиям и отличным строителям. Что ж, сосредоточились на детях и спорте. Здесь тоже необъятное поле деятельности, тем более что спортивная тема всегда близка гулькевичанам. У нас более 100 мастеров спорта, у нас крепкая школа вольной борьбы, воспитавшая чемпионов Европы и мира, у нас сильные легкоатлеты и футболисты. Желание «заразить» спортом как можно больше людей разных возрастов и стало поводом к тому, чтобы взяться за проект «Весь район — стадион». И проект пошел: появились яркие репортажи со спортивных площадок и стадионов; очерки о лучших спортсменах района; весной этого года был проведен легкоатлетический кросс на призы районной газеты «В 24 часа». Победители получили призы от нашей газеты, а все участники в подарок — подпис ку на нашу газету.
Спортивная тема, результаты соревнований всегда интересны людям; одни их с удовольствием обсуждают, другие гордятся успехами своих детей и внуков, а третьи, следуя людям, увлеченным спортом, сами приходят в спортивный зал и начинают регулярные занятия, сдают нормы ГТО. Ярко представлена спортивная тема на нашем сайте и в социальных сетях, здесь нас читает наша молодежная аудитория, и для нас это важно. И самое главное, что мы видим результаты своей работы. Сегодня в Гулькевичском районе регулярно занимаются физкультурой и спортом 46 тысяч человек, или каждый второй житель. Самому старшему гулькевичскому спортсмену 76 лет, а самому юному — 3 года. Вот так проекты решают сразу несколько сверхважных задач: делают газеты интереснее, увлекают читателей полезным делом и помогают зарабатывать деньги.
ЗА ЧТО УВАЖАЮТ РАЙОНКУ
Вообще о господдержке и поддержке печатных СМИ следует сказать особо. Мы ведь никогда не снимаем с себя социальных функций, ни одна служба в районе не обходится без нашей помощи, мы поддерживаем информационно все хорошие дела, инициативы и начинания. Делаем это чаще всего безвозмездно. Несмотря на то что печатная площадь — штука совсем не дешевая (постоянно растут цены на бумагу, полиграфию, приходится тратиться на новое оборудование), мы на добрые дела не скупимся. Поддерживаем всех, и за это районку уважают.
А еще нас уважают за то, что постоянно находимся «в народе», рядом со своими подписчиками. Мы и сегодня беремся за решение проблем, которые волнуют жителей, причем как крупных глобальных, так и мелких частных. Люди знают: если из крана течет грязная вода, в магазине не дают чек, если окраины населенного пункта завалены мусором, надо звонить в редакцию — там помогут. И это доверие мы стараемся оправдывать.
Сближают нас с читателями и регулярные Дни подписчика. Именно на этих встречах мы узнаем, что людей в газете устраивает, а где нужно прибавить обороты. Есть у нас еще несколько давних традиций, в которых с удовольствием участвуют наши читатели. Так, накануне главного православного праздника — Пасхи Христовой — на площади перед редакцией мы проводим вот уже в течение 13 лет конкурс «Пасхальный кулич». Мероприятие это проходит совместно со Свято-Троицким храмом г. Гулькевичи, настоятель храма лично освящает пасхальную снедь. И те, чье пасхальное угощение будет признано лучшим, получают в подарок подписку на газету «В 24 часа». Это событие собирает в редакции очень много людей, до 500 человек точно. Регулярно журналисты проводят совместные мероприятия с библиотеками, так мы пропагандируем культуру чтения. В газете это находит отражение в проекте «Живое слово».
РАБОТА, ОСТАВЛЯЮЩАЯ СЛЕД
Вообще проекты газеты в последние годы — это отдельная тема. Их несколько, они постоянно меняются, и каждый остается в памяти не только журналистов, которые работали над проектом, но и читателей.
По существу, это самые яркие газетные линии, с глубоким исследованием, с объективным анализом. Мы стараемся под проекты отдавать самые лучшие цветные полосы, работаем над языком, подбираем фото и иллюстрации. Это большая кропотливая работа всего коллектива, но она интересная, увлекающая и, главное, — оставляющая след. Наиболее удачными получились несколько проектов.
К примеру, «Встречи с земляками». Мы разыскивали гулькевичан, уехавших за пределы района, и рассказали об их жизни вдали от малой родины и тех ниточках, которые их по-прежнему с ней связывают. Получился своеобразный Клуб гулькевичан, членами которого стали даже граждане Германии. Или другой проект — «От сердца к сердцу». Он о доброте, милосердии и конкретной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Резонанс среди читателей вызвал и проект «Стертые с карты»: здесь мы рассказали о хуторах и селах, которые в 60–70-е годы были признаны бесперспективными, их просто стерли с лица земли. А многие люди, которые родились в этих хуторах, еще живы, хорошо помнят свои родные места и с удовольствием делились с нами воспоминаниями. Получился очень трогательный проект — со слезами радости и грусти, с душевными рассказами и теплыми встречами. Кстати, редакция с этими проектами стала лауреатом профессионального творческого конкурса Форума современной журналистики «Вся Россия» в 2017 и 2018 годах.
Эти проекты больших денег нам не принесли, но увеличили число наших подписчиков и оставили доброе воспоминание об удачной журналистской работе. Из тех проектов, которые монетезированы, можно отметить как состоявшийся — «Реклама на первой». Это имиджевые статьи, большей частью об индивидуальных предпринимателях, занимающихся торговлей.
Уже сейчас стартует новый проект к 75-летию Победы — «Хлеб войны», его редакция проведет совместно с предприятием по производству хлебобулочных изделий «Хлебная пристань».
ОНЛАЙН И ОТДЫХ
Время упорно стремится вперед, и мы не имеем права отставать от него. Поэтому сейчас нас легко отыскать в интернете. У нас собственный, зарегистрированный как самостоятельное СМИ сайт, мы представлены в «Одноклассниках», Facebook, Instagram. Нас видят, читают, на нас подписываются, но деньги зарабатывать на этих ресурсах мы еще не научились. Думаю, что это еще впереди.
Новые площадки — это не только дополнительная нагрузка на коллектив, это еще и поиск новых кадров. Тут уж без молодежи точно не обойтись, и мы вакансию журналиста в социальных сетях закрыли бывшим своим юнкором, а ныне студенткой журфака Кубанского госуниверситета. С молодежью и с вузами, готовящими журналистов и филологов, мы дружим. О смене нужно думать всегда.
Но мы не только работаем, мы очень любим отдыхать. И редкую возможность отдохнуть стараемся использовать по полной: каждый год бываем в горах — в Горячем Ключе, Архызе, Кисловодске. Накануне Нового года обязательно посещаем театр в краевом центре, вместе ходим на концерты в городской Дом культуры «Лукоморье». Это сближает, это придает силы и настраивает на работу. А трудиться районным журналистам действительно приходится много. Коллектив редакции совсем небольшой, но очень работоспособный, крепкий, спаянный. Ему любые задачи по плечу, порой справляется с невозможным. И за это каждому из наших сотрудников — огромная благодарность.
Общественнополитическая газета «В 24 ЧАСА» (г. Гулькевичи, Краснодарский край) издается с 5 апреля 1933 года. Выходит один раз в неделю. Объем — 24 полосы (12 из которых цветные). Тираж одного номера — 7500 экземпляров. Учредители: администрация муниципального образования Гулькевичский район, ООО «Редакция газеты «В 24 часа», ООО «Газетное издательство «Периодика Кубани».
Сайт: hour24.ru