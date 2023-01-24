Запись вебинара «Основы стратегического планирования для медиа: как запланировать свой 2023 год?»

24 января ЖУРНАЛИСТ провел вебинар «Основы стратегического планирования для медиа: как запланировать свой 2023 год?».

Спикером стал ВЛАДИМИР ДЕНИСОВ, основатель холдинга «ЕвроМедиа», член правления РОО СЖР, медиаэксперт, доцент факультета «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии» ДГТУ.

На этом вебинаре мы:

• Вывели формулу успеха современного медиа

• Разобрали, какие форматы проще всего монетизировать для СМИ

• Выяснили, почему подкастинг сейчас нужен большинству редакций

• Составили стратегию на 2023 год.

Что редакциям стоит делать уже в этом году:

• Сохранить преимущества принта;

• Развивать новые каналы коммуникаций;

• Участвовать в грантах и конкурсах;

• Проводить аналитическую работу;

• Создавать товары и услуги для маркетплейсов;

• Учиться и обучать.

Посмотреть темы следующих вебинаров вы можете по ссылке