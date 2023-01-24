Запись вебинара «Основы стратегического планирования для медиа: как запланировать свой 2023 год?»

24 января ЖУРНАЛИСТ провел вебинар «Основы стратегического планирования для медиа: как запланировать свой 2023 год?».
Спикером стал ВЛАДИМИР ДЕНИСОВ, основатель холдинга «ЕвроМедиа», член правления РОО СЖР, медиаэксперт, доцент факультета «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии» ДГТУ.
На этом вебинаре мы:
• Вывели формулу успеха современного медиа
• Разобрали, какие форматы проще всего монетизировать для СМИ
• Выяснили, почему подкастинг сейчас нужен большинству редакций
• Составили стратегию на 2023 год.
Что редакциям стоит делать уже в этом году:
• Сохранить преимущества принта;
• Развивать новые каналы коммуникаций;
• Участвовать в грантах и конкурсах;
• Проводить аналитическую работу;
• Создавать товары и услуги для маркетплейсов;
• Учиться и обучать.
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