Мероприятия
Мероприятия

Запись вебинара «Основы стратегического планирования для медиа: как запланировать свой 2023 год?»

24 января ЖУРНАЛИСТ провел вебинар «Основы стратегического планирования для медиа: как запланировать свой 2023 год?». 

Спикером стал ВЛАДИМИР ДЕНИСОВ, основатель холдинга «ЕвроМедиа», член правления РОО СЖР, медиаэксперт, доцент факультета «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии» ДГТУ.

 

На этом вебинаре мы:

   Вывели формулу успеха современного медиа

   Разобрали, какие форматы проще всего монетизировать для СМИ

   Выяснили, почему подкастинг сейчас нужен большинству редакций

   Составили стратегию на 2023 год.

 

Что редакциям стоит делать уже в этом году:

   Сохранить преимущества принта;

   Развивать новые каналы коммуникаций;

   Участвовать в грантах и конкурсах;

   Проводить аналитическую работу;

   Создавать товары и услуги для маркетплейсов;

   Учиться и обучать.

 

Посмотреть темы следующих вебинаров вы можете по ссылке

Только для членов Клуба Журналиста

Чтобы получить доступ, оформите членство в Клубе Журналиста.
Сообщить об ошибке
Вернуться назад
от
24 января 2023

Янв 24, 2023

Вам будет интересно:

﻿