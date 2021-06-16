Вебинар «Работа с аудиторией. Повышение доверия к СМИ»

Спикеры:
Людмила Кейбол, главред «Змеиногорского вестника»
Юлия Гущина, главред «Владимирских ведомостей»
ТЕМЫ ВЕБИНАРА:
• районки после пандемии. Проблемы, поиски, решения;
• как выстраивать работу онлайн. Что могут дать сети;
• как добиваться доверия читателей;
• что делать, чтобы финансы не пели романсы. Поиск дополнительных средств в редакции;
• социальное проектирование: возможности и проблемы;
КОГДА:
24 июня в 11:00 (мск)
СТОИМОСТЬ:
• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста.
• 1300 руб. — для всех.
РЕГИСТРАЦИЯ: заполните форму
Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на почту info@jrnlst.ru