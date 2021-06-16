Вебинар «Работа с аудиторией. Повышение доверия к СМИ»

Теги: 
вебинар
Июн 16, 2021

Спикеры:

Людмила Кейбол, главред «Змеиногорского вестника»

Юлия Гущина, главред «Владимирских ведомостей»

 

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

•   районки после пандемии. Проблемы, поиски, решения;

•   как выстраивать работу онлайн. Что могут дать сети;

•   как добиваться доверия читателей;

•   что делать, чтобы финансы не пели романсы. Поиск дополнительных средств в редакции;

•   социальное проектирование: возможности и проблемы;

 

КОГДА:

24 июня в 11:00 (мск)

 

СТОИМОСТЬ:

•   Бесплатно — для членов Клуба Журналиста.

•   1300 руб. — для всех.

 

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните форму

Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на почту info@jrnlst.ru

 
Вернуться назад

Хочешь заработать? Пройди онлайн-курсы!

«Новые диджитал-медиа»

«Как создать диджитал-отдел на основе редакции» 

Для членов Клуба Журналиста с VIP-пакетом скидка 5% 

Вам будет интересно: