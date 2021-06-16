Вебинар «Работа с аудиторией. Повышение доверия к СМИ»

Спикеры:

Людмила Кейбол, главред «Змеиногорского вестника»

Юлия Гущина, главред «Владимирских ведомостей»

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

• районки после пандемии. Проблемы, поиски, решения;

• как выстраивать работу онлайн. Что могут дать сети;

• как добиваться доверия читателей;

• что делать, чтобы финансы не пели романсы. Поиск дополнительных средств в редакции;

• социальное проектирование: возможности и проблемы;

КОГДА:

24 июня в 11:00 (мск)

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста.

• 1300 руб. — для всех.

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