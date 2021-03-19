Вебинар «Концепция регионального СМИ 2021»

СПИКЕР:
Чингис Дагаев, эксперт по цифровой трансформации СМИ, генеральный директор ГК «Информ Полис», основатель диджитал-агентства YELLO.
• Почему СМИ должны создавать новые медиа
• Новые медиа как экосистема
• Почему большинство региональных редакций зашли в тупик и что делать
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