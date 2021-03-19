Вебинар «Концепция регионального СМИ 2021»

СПИКЕР:

Чингис Дагаев, эксперт по цифровой трансформации СМИ, генеральный директор ГК «Информ Полис», основатель диджитал-агентства YELLO.

•   Почему СМИ должны создавать новые медиа

•   Новые медиа как экосистема

•   Почему большинство региональных редакций зашли в тупик и что делать

 
 0 ₽ 

Внимание!

Для членов Клуба ЖУРНАЛИСТА VIP — БЕСПЛАТНО*.

*Члены Клуба, оформившие редакционную подписку, могут бесплатно участвовать в вебинарах один раз в месяц. Чтобы бесплатно участвовать во всех вебинарах ЖУРНАЛИСТА, оформите полный пакет Клуба. 