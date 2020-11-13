Конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати. Будущее СМИ». 24 ноября 2020

24 ноября в 11:00 в гостиничном комплексе «Измайлово» (г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп.4 Г-Д) состоится ежегодная Всероссийская отраслевая конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати». Прямая трансляция мероприятия будет доступна на YouTube.

На конференции планируется обсудить следующие темы:

• состояние и тенденции развития российского рынка периодической печати в 2020 году;

• Как пандемия повлияла на работу редакции. Успешные кейсы;

• влияние интернета, цифровых технологий и социальных медиа на развитие рынка печатной прессы;

• трансформация рекламных моделей

• рынок дистрибуции

• различие в функционировании и проблемах печатных изданий на федеральном и региональных рынках, особенности бизнес-моделей и концепции их развития;

• перспективы долгосрочного развития индустрии печатных прессы.

Конференцию проводит Медиагруппа «Журналист» при поддержке Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.

Для участия в Конференции в режиме онлайн или очном формате нужно зарегистрироваться. Участие бесплатное.