Конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати. Будущее СМИ». 24 ноября 2020

24 ноября в 11:00 в гостиничном комплексе «Измайлово» (г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп.4 Г-Д) состоится ежегодная Всероссийская отраслевая конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати». Прямая трансляция мероприятия будет доступна на YouTube.
На конференции планируется обсудить следующие темы:
• состояние и тенденции развития российского рынка периодической печати в 2020 году;
• Как пандемия повлияла на работу редакции. Успешные кейсы;
• влияние интернета, цифровых технологий и социальных медиа на развитие рынка печатной прессы;
• трансформация рекламных моделей
• рынок дистрибуции
• различие в функционировании и проблемах печатных изданий на федеральном и региональных рынках, особенности бизнес-моделей и концепции их развития;
• перспективы долгосрочного развития индустрии печатных прессы.
Конференцию проводит Медиагруппа «Журналист» при поддержке Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.
Для участия в Конференции в режиме онлайн или очном формате нужно зарегистрироваться. Участие бесплатное.