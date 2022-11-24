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Мероприятия

Запись вебинара «Современные этические вызовы. Журналистика в период турбулентности»

24 ноября ЖУРНАЛИСТ провел бесплатный вебинар «Современные этические вызовы. Журналистика в период турбулентности».

Надежда Ажгихина, редактор раздела «Профессия» журнала «Журналист», член Общественной коллегии по жалобам на прессу, вице-президент ЕФЖ 2013-2019, поделилась со слушателями советами, как работать журналисту в это непростое время. 

В этом вебинаре вы найдете ответы:

   Почему журналистика — опасная профессия, и как сберечь себя;

•   С какими вызовами сталкиваются журналисты;

•   Почему этический кодекс — главное руководство в профессии.

Главный вывод встречи: берегите себя ради ваших читателей.

Только для членов Клуба Журналиста

Чтобы получить доступ, оформите членство в Клубе Журналиста.
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от
24 ноября 2022

Ноя 24, 2022

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