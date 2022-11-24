Запись вебинара «Современные этические вызовы. Журналистика в период турбулентности»

24 ноября ЖУРНАЛИСТ провел бесплатный вебинар «Современные этические вызовы. Журналистика в период турбулентности».

Надежда Ажгихина, редактор раздела «Профессия» журнала «Журналист», член Общественной коллегии по жалобам на прессу, вице-президент ЕФЖ 2013-2019, поделилась со слушателями советами, как работать журналисту в это непростое время.

В этом вебинаре вы найдете ответы:

• Почему журналистика — опасная профессия, и как сберечь себя;

• С какими вызовами сталкиваются журналисты;

• Почему этический кодекс — главное руководство в профессии.

Главный вывод встречи: берегите себя ради ваших читателей.