Запись вебинара «Современные этические вызовы. Журналистика в период турбулентности»

24 ноября ЖУРНАЛИСТ провел бесплатный вебинар «Современные этические вызовы. Журналистика в период турбулентности».
Надежда Ажгихина, редактор раздела «Профессия» журнала «Журналист», член Общественной коллегии по жалобам на прессу, вице-президент ЕФЖ 2013-2019, поделилась со слушателями советами, как работать журналисту в это непростое время.
В этом вебинаре вы найдете ответы:
• Почему журналистика — опасная профессия, и как сберечь себя;
• С какими вызовами сталкиваются журналисты;
• Почему этический кодекс — главное руководство в профессии.
Главный вывод встречи: берегите себя ради ваших читателей.