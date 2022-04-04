24-ю книжную ярмарку non/fiction перенесли на декабрь

24-я ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction, которая была запланирована на 21–24 апреля в «Гостином дворе» в Москве, переносится на декабрь этого года. Об этом сообщают организаторы мероприятия на официальном сайте, отмечая, что место проведения события не изменится.

По словам представителей non/fiction, решение о переносе ярмарки на 1–5 декабря было принято из-за отказа многих издателей от участия в мероприятии на фоне финансовых трудностей, проблем с логистикой и получением лицензий на книги иностранных авторов и недостатком нужных для печати продукции материалов.

Источник: Форбс