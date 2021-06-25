Мероприятия

Запись вебинара «Работа с аудиторией. Повышение доверия к СМИ»

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Работа с аудиторией. Повышение доверия к СМИ» прошел 24 июня.

Участники обсудили актуальные темы:

•   районки после пандемии. Проблемы, поиски, решения;

•   как выстраивать работу онлайн. Что могут дать сети;

•   как добиваться доверия читателей;

•   что делать, чтобы финансы не пели романсы. Поиск дополнительных средств в редакции;

•   социальное проектирование: возможности и проблемы.

 

Спикеры: 

Людмила Кейбол, главред «Змеиногорского вестника»

Юлия Гущина, главред «Владимирских ведомостей»

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25 июня 2021

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Запись вебинара «Работа с аудиторией. Повышение доверия к СМИ»
Только для членов Клуба Журналиста

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