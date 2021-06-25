Запись вебинара «Работа с аудиторией. Повышение доверия к СМИ»

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Работа с аудиторией. Повышение доверия к СМИ» прошел 24 июня.
Участники обсудили актуальные темы:
• районки после пандемии. Проблемы, поиски, решения;
• как выстраивать работу онлайн. Что могут дать сети;
• как добиваться доверия читателей;
• что делать, чтобы финансы не пели романсы. Поиск дополнительных средств в редакции;
• социальное проектирование: возможности и проблемы.
Спикеры:
Людмила Кейбол, главред «Змеиногорского вестника»
Юлия Гущина, главред «Владимирских ведомостей»