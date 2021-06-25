Запись вебинара «Работа с аудиторией. Повышение доверия к СМИ»

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Работа с аудиторией. Повышение доверия к СМИ» прошел 24 июня.

Участники обсудили актуальные темы:

• районки после пандемии. Проблемы, поиски, решения;

• как выстраивать работу онлайн. Что могут дать сети;

• как добиваться доверия читателей;

• что делать, чтобы финансы не пели романсы. Поиск дополнительных средств в редакции;

• социальное проектирование: возможности и проблемы.

Спикеры:

Людмила Кейбол, главред «Змеиногорского вестника»

Юлия Гущина, главред «Владимирских ведомостей»