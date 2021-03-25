Запись вебинара «Концепция регионального СМИ 2021»

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Концепция регионального СМИ 2021» прошел 24 марта февраля.
Участники узнали:
• какие каналы дистрибуции для медиа существуют в 2021 году,
• как создать экосистему медиа,
• как адаптировать концепцию издания под каждый канал и поставить KPI,
• почему большинство региональных редакций зашли в тупик и что делать,
• как выстроить работу издания в Trello и многое другое.
Спикер: Чингис Дагаев, эксперт по цифровой трансформации СМИ, генеральный директор ГК «Информ Полис», основатель диджитал-агентства YELLO.