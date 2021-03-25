Мероприятия

Запись вебинара «Концепция регионального СМИ 2021»

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Концепция регионального СМИ 2021» прошел 24 марта февраля. 

Участники узнали:

•   какие каналы дистрибуции для медиа существуют в 2021 году,

•   как создать экосистему медиа,

•   как адаптировать концепцию издания под каждый канал и поставить KPI,

•   почему большинство региональных редакций зашли в тупик и что делать,

•   как выстроить работу издания в Trello и многое другое.

Спикер: Чингис Дагаев, эксперт по цифровой трансформации СМИ, генеральный директор ГК «Информ Полис», основатель диджитал-агентства YELLO.

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запись вебинара

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