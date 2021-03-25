Запись вебинара «Концепция регионального СМИ 2021»

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Концепция регионального СМИ 2021» прошел 24 марта февраля.

Участники узнали:

• какие каналы дистрибуции для медиа существуют в 2021 году,

• как создать экосистему медиа,

• как адаптировать концепцию издания под каждый канал и поставить KPI,

• почему большинство региональных редакций зашли в тупик и что делать,

• как выстроить работу издания в Trello и многое другое.

Спикер: Чингис Дагаев, эксперт по цифровой трансформации СМИ, генеральный директор ГК «Информ Полис», основатель диджитал-агентства YELLO.