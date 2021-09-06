Перейти к основному содержанию
Toggle navigation
-
Клуб
Войти
Мой кабинет
Выйти
О журнале
Редакция
Новости
Рубрики
Клуб
Магазин
Проекты
Архив
Контакты
Мероприятия
Семинары об особенностях работы цифровых медиа и их монетизации: видеозаписи и презентации
Публикуем материалы семинаров, который прошли в Москве 25-27 августа
Чтобы получить доступ к цифровой версии журнала, вы можете:
оформить членство
в Клубе Журналиста
.
оформить редакционную подписку на
полгода
или
год
Сообщить об ошибке
Вернуться назад
№
от
06 сентября 2021
Подписаться на журнал
Подписаться на рассылку
Сен 6, 2021
Рынок
«Нормально относиться к некоторым унижениям». Что требуется от...
О кандидатах, навыках и первой работе в сфере журналистики — максимум полезных рекомендаций, как получить место в желанной реда
Медиа
Фримиум и 9 форматов контента: что помогает зарабатывать норвежскому...
Лучше меньше, да лучше — таков принцип работы норвежской газеты Dagbladet, основными драйверами трафика которой остаются новост
Клуб
Семинары об особенностях работы цифровых медиа и их монетизации:...
Публикуем материалы семинаров, который прошли в Москве 25-27 августа
Вам будет интересно:
×
Ошибка на сайте
Описание ошибки
*
Если Вы нашли ошибку на сайте, пожалуйста, сообщите нам о ней.
Форма поиска
Войти в клуб
E-mail или логин
*
Пароль
*
Регистрация
Забыли пароль?