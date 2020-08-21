Вебинар «Краудфандинг на Planeta.ru для медиапроектов»

ТЕМЫ ВЕБИНАРА
• Краудфандинг ≠ пожертвования. Это предложение стать участником чего-то важного, а не просьба денег с протянутой рукой;
• Народное финансирование — это не только возможность привлечь деньги, но и способ создать сплоченное, верное проекту сообщество;
• Краудфандинг — это краш-тест идеи. Возможность напрямую общаться со своей аудиторией и понять, чего «стоит» ваша инициатива.
Стоимость вебинара «Краудфандинг на Planeta.ru для медиапроектов» 1900 руб.
ВНИМАНИЕ!
Для членов Клуба Журналиста — БЕСПЛАТНО*.
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