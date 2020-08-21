Вебинар «Краудфандинг на Planeta.ru для медиапроектов» пройдет 25 августа

СПИКЕР:

Илья Кудинов, крауд-продюсер Planeta.ru, координатор проектов правозащитной сети «Так-так-так», Новосибирск.

В медиа с 2008 года. Сотрудничал с различными новосибирскими и федеральными интернет-изданиями, газетами, теле-проектами. Преподавал интернет-журналистику в Новосибирском государственном педуниверситете. С 2010 года — координатор общественных и журналистских расследований сети «Так-так-так». С 2019 года — продюсер краудфандинговых проектов Planeta.ru. За это время помог 19 краудфандинговым проектам достичь успеха и привлечь в общей сложности более 3 млн рублей. Соавтор и соиздатель книги «Расследуй это! Как гражданам и журналистам контролировать власть и бизнес».

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

• Краудфандинг ≠ пожертвования. Это предложение стать участником чего-то важного, а не просьба денег с протянутой рукой;

• Народное финансирование — это не только возможность привлечь деньги, но и способ создать сплоченное, верное проекту сообщество;

• Краудфандинг — это краш-тест идеи. Возможность напрямую общаться со своей аудиторией и понять, чего «стоит» ваша инициатива.

КОГДА:

25 августа в 12:00 (мск)

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;

• 1900 рублей — для всех.

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