Вебинар Всеволода Пули «Как прокачать свое СМИ» пройдет 25 сентября

Всеволод Пуля приглашает вас на вебинар «Как прокачать свое СМИ», который пройдет 25 сентября.

Дорогие друзья!

В этот раз мне хотелось бы не останавливаться на одной конкретной теме, а поговорить с вами о том, что волнует именно вас и ваше издание.

• Как увеличить аудиторию на сайте?

• Нужен ли вообще сайт?

• Что делать, если учредитель не дает редакции свободы и занимается гиперконтролем?

• Какие посты в соцсетях более вовлекающие?

• Как правильно сформулировать миссию своего издания?

Наш вебинар будет о многих темах — но только о тех, которые волнуют именно вас.

Форма для ваших вопросов — здесь.

Я прошу вас заранее прислать наиболее волнующие вас вопросы ответом на это письмо, а во время вебинара вы сможете задать дополнительные и уточняющие.

Для тех из вас, кто со мной не знаком, расскажу пару слов о себе, чтобы вы понимали мои компетенции и сферу интересов: я работаю главным редактором междунродного проекта с государственным финансированием Russia Beyond.

Также я совместно с коллегами по MediaToolbox консультирую издания и другие компании о том, как им перестроиться в новой цифровой реальности. Мы помогли десяткам изданий в России и странах СНГ, и я могу с уверенностью сказать, что хорошо знаю проблематику существования, выживания и построения успеха медиа как в крупных, так и в малых городах. Все они очень разные, и многое зависит от контекста, но некоторые ошибки и успехи повторяются, независимо от региона, размера и бюджета издания. Я хочу поделиться с вами этим опытом.

СПИКЕР:

Всеволод Пуля, главный редактор Russia Beyond, эксперт MediaToolbox, редактор журнала «Журналист», преподаватель кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.

КОГДА:

25 сентября в 12:00 (мск)

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;

• 1900 рублей — для всех.

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