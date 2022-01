Запись вебинара «Итоги года. Личная стратегия на 2022 год»

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Итоги года. Личная стратегия на 2022 год» прошел 26 января.

Участники:

• провели ретроспективу событий 2021 года и проанализировали то, как они справлялись с трудностями,

• подвели личные итоги года и поговорили о том, что для них важно сейчас и на чем стоит сфокусировать снимание в будущем,

• поставили себе цели на 2022 год,

• поняли, что может стать их ресурсом для преодоления вызовов 2022 года,

• получили инструменты для работы с личной стратегией.

Спикер:

Светлана Лебедева, директор компании «АртГрупп», медиаконсультант в INTERNEWS, EBRD.Master of Business Administration (MBA) Стратегическое управление в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации.Doctor of Business Administration and Management (DBA) в Институте бизнеса и делового администрирования РАНХиГС. Сертифицированный тренер по социальным коммуникациям и социальной рекламе, координатор проекта «Повышение эффективности социальной рекламы в 15 регионах России» в Ивановской области.