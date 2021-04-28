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Запись вебинара «Как сохранить тиражи — успешный опыт изданий Ростовской области»

Вебинар ЖУРНАЛИСТА  «Как сохранить тиражи — успешный опыт изданий Ростовской области» прошел 27 апреля. 

Участники узнали:

•   какие спецпроекты помогают редакциям привлечь и удержать аудиторию, 

•   как наладить собственную систему дистрибуции,

•   как увеличить тиражи,

•   как газета может использовать UGC-контент многое другое.

 

Спикеры: 

•   Вера Южанская, гл. редактор  газеты «Наше время», Ростов-на-Дону,

•   Светлана Алипова, гл. редактор  газеты «Перекресток», Белая Калитва,

•   Белла Севостьянова, гл. редактор газеты «Шахтинские известия», г. Шахты,

•   Любовь Филипенко, гл. редактор газеты «Знамя шахтера».

 
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