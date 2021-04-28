Запись вебинара «Как сохранить тиражи — успешный опыт изданий Ростовской области»

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Как сохранить тиражи — успешный опыт изданий Ростовской области» прошел 27 апреля.
Участники узнали:
• какие спецпроекты помогают редакциям привлечь и удержать аудиторию,
• как наладить собственную систему дистрибуции,
• как увеличить тиражи,
• как газета может использовать UGC-контент многое другое.
Спикеры:
• Вера Южанская, гл. редактор газеты «Наше время», Ростов-на-Дону,
• Светлана Алипова, гл. редактор газеты «Перекресток», Белая Калитва,
• Белла Севостьянова, гл. редактор газеты «Шахтинские известия», г. Шахты,
• Любовь Филипенко, гл. редактор газеты «Знамя шахтера».