Вебинар «Соцсети для медиа» пройдет 27 февраля

СПИКЕР:

Илья Лочканов,

руководитель соцмедиа сети региональных порталов Hearst Shkulev Digital

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

• Обсудим основные проблемы, вызовы и задачи, которые ставят СМИ для своих сообществ в социальных сетях.

Спикер расскажет о современных подходах к работе с аудиторией в социальных сетях и ее монетизации и ответит на вопросы слушателей вебинара.

КОГДА:

27 февраля в 12:00 (мск)

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;

• 2100 рублей — для всех.

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