Рубрика: 
Мероприятия

Вебинар «Соцсети для медиа» пройдет 27 февраля

Теги: 
вебинар
Фев 19, 2020

СПИКЕР:

Илья Лочканов,

руководитель соцмедиа сети региональных порталов Hearst Shkulev Digital

 

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

•   Обсудим основные проблемы, вызовы и задачи, которые ставят СМИ для своих сообществ в социальных сетях.

Спикер расскажет о современных подходах к работе с аудиторией в социальных сетях и ее монетизации и ответит на вопросы слушателей вебинара.

 

КОГДА:

27 февраля в 12:00 (мск)

 

СТОИМОСТЬ:

•   Бесплатно —  для членов Клуба Журналиста;

•   2100 рублей — для всех.

 

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