Вебинар «Соцсети для медиа» пройдет 27 февраля

СПИКЕР:
Илья Лочканов,
руководитель соцмедиа сети региональных порталов Hearst Shkulev Digital
ТЕМЫ ВЕБИНАРА:
• Обсудим основные проблемы, вызовы и задачи, которые ставят СМИ для своих сообществ в социальных сетях.
Спикер расскажет о современных подходах к работе с аудиторией в социальных сетях и ее монетизации и ответит на вопросы слушателей вебинара.
КОГДА:
27 февраля в 12:00 (мск)
СТОИМОСТЬ:
• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;
• 2100 рублей — для всех.
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